Uerdingen schlägt Anrath, irres Spiel zwischen Hüls & Niederkrüchten

HSV im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 28 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Was für ein Spiel: Hülser SV und SC Niederkrüchten liefern sich ein 5:5 mit mehreren Wendungen, späten Treffern und insgesamt zehn Toren - ein echtes Ausrufezeichen im oberen und unteren Tabellenbereich. An der Spitze jubeln Tabellenführer und sein Verfolger.

Im ersten Spiel des 28. Spieltags in der Kreisliga A Kempen-Krefeld entwickelte sich zwischen dem Hülser SV und dem SC Niederkrüchten eine Partie mit hoher Schlagzahl, zahlreichen Wendungen und insgesamt zehn Treffern. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Sebastian Schönauer bereits nach zwei Minuten zur Führung traf. Hüls reagierte früh - Mike Königshausen stellte in der 9. Minute den Ausgleich her.

Für den Hülser SV bedeutet das Remis 48 Punkte und weiterhin Rang vier im engen Verfolgerfeld hinter Anadolu Türkspor Krefeld und dem VfB Uerdingen, während Niederkrüchten mit 25 Zählern im unteren Tabellenbereich verbleibt, jedoch einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammelt. Diese Partie ist in jedem Fall ein Kandidat für das Spiel des Jahres!

Niederkrüchten blieb jedoch effizient in der Offensive und ging erneut in Führung: Laurens Coenen traf zum 2:1 (17.), ehe Armend Zymeraj den Vorsprung weiter ausbaute (26.). Doch vor der Pause verkürzte Jakob Dohmen auf 2:3 (32.), sodass die Partie offen blieb. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ähnliches Bild, in dem beide Mannschaften zu Toren kamen. Zunächst sorgte Königshausen mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich (65.), doch nur wenige Minuten später brachte Jochen Höfler die Gäste erneut in Führung (71.). Die Antwort folgte schnell: Noah Poschmann traf zum 4:4 (73.), ehe Nicolas von Aschwege das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte (79.). In der Schlussphase blieb Niederkrüchten weiter aktiv und kam kurz vor dem Ende durch Kewel Yezion zum Ausgleich (88.), sodass es beim 5:5 blieb. Wahnsinn!

Der TSV Meerbusch III setzte sich mit 2:1 im Derby gegen den SSV Strümp durch und verschafft sich mit nun 28 Punkten etwas Luft im unteren Tabellenbereich. Florian Reifer brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), ehe Strümp zwischenzeitlich ausglich. Moner Najim Abdulredh erzielte schließlich den Siegtreffer (56.), während Strümp mit 37 Punkten im Mittelfeld bleibt.

Beim FC Hellas Krefeld setzte sich Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld mit 3:2 durch und verteidigte die Spitzenposition. Hellas ging zunächst in Führung, doch Samed Yesil drehte die Partie mit zwei Treffern. In der Schlussphase fiel die Entscheidung per Foulelfmeter (81.), wodurch Anadolu den Vorsprung an der Spitze behauptet und weiterhin vor Uerdingen liegt.

Für eine Überraschung sorgte der SC Rhenania Hinsbeck mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Kaldenkirchen. Joey Thommessen brachte die Gastgeber zunächst in Führung (10.), doch Philipp Bongartz glich aus (53.). Anschließend drehte Marius Wenzel die Partie mit einem Doppelpack (70., 74.). Der späte Treffer von Philipp Stephan Wiegers (90.+1) kam zu spät. Hinsbeck sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Kaldenkirchen im Rennen um Rang drei zurückfällt.

Mit einem deutlichen 4:0 gegen den TSV Krefeld-Bockum II unterstrich die DJK VfL Willich ihre Ambitionen im oberen Tabellenbereich. Jubran Nabizada (5., 40.) und Dimitrios Triantafyllidis (25., 56.) trafen jeweils doppelt und sicherten Willich den dritten Tabellenplatz mit nun 52 Punkten.

Der SC Waldniel gewann mit 2:1 beim TuS Gellep und verbessert sich auf 44 Punkte. Gellep bleibt trotz der Niederlage bei 17 Zählern im Tabellenkeller, während Waldniel im oberen Mittelfeld rangiert.

Ein spätes Tor entschied die Partie zwischen TuRa Brüggen II und dem VfR Krefeld-Fischeln II zugunsten der Gastgeber. Lennard Rudolf Eckhardt traf zunächst zur Führung (20.), ehe Fischeln durch Jonas Losereit spät ausglich (87.). Nur eine Minute später stellte Justin Lodyga den 2:1-Endstand her (88.). Zuvor war Lodyga noch per Handelfmeter gescheitert (85.). Brüggen rückt ins gesicherte Mittelfeld vor, während Fischeln weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Der VfB Uerdingen gewann mit 3:2 gegen SC Viktoria 07 Anrath und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Anadolu. Burhan Sahin brachte Uerdingen früh in Führung (9.) und erzielte später auch den Siegtreffer (75.). Zwischenzeitlich hatten Benedikt Bergk (43.) und Sven Schmitz (47.) die Partie gedreht, ehe Erhan Mutlu ausglich (51.). Die Rote Karte gegen Marvin Müller (34.) spielte dabei ebenfalls eine Rolle. Die Elf von Stefan G. Rex hält den Druck auf Anadolu aufrecht.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich

Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld

So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II

So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III

So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV



30. Spieltag

So., 03.05.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld

So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel

So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich

So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath

So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten

So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp

So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn

So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II

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