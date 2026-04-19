 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Uerdingen schlägt Anrath, irres Spiel zwischen Hüls & Niederkrüchten

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Spannung an der Spitze: Anadolu Türkspor Krefeld gewinnt bei FC Hellas Krefeld, VfB Uerdingen bleibt dran, während Hülser SV und SC Niederkrüchten ein spektakuläres 5:5 liefern.

von André Nückel · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
HSV im Einsatz.
HSV im Einsatz. – Foto: Jens Terhardt

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Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag 28 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Was für ein Spiel: Hülser SV und SC Niederkrüchten liefern sich ein 5:5 mit mehreren Wendungen, späten Treffern und insgesamt zehn Toren - ein echtes Ausrufezeichen im oberen und unteren Tabellenbereich. An der Spitze jubeln Tabellenführer und sein Verfolger.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
5
5
Abpfiff

Im ersten Spiel des 28. Spieltags in der Kreisliga A Kempen-Krefeld entwickelte sich zwischen dem Hülser SV und dem SC Niederkrüchten eine Partie mit hoher Schlagzahl, zahlreichen Wendungen und insgesamt zehn Treffern. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Sebastian Schönauer bereits nach zwei Minuten zur Führung traf. Hüls reagierte früh - Mike Königshausen stellte in der 9. Minute den Ausgleich her.

Niederkrüchten blieb jedoch effizient in der Offensive und ging erneut in Führung: Laurens Coenen traf zum 2:1 (17.), ehe Armend Zymeraj den Vorsprung weiter ausbaute (26.). Doch vor der Pause verkürzte Jakob Dohmen auf 2:3 (32.), sodass die Partie offen blieb. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein ähnliches Bild, in dem beide Mannschaften zu Toren kamen. Zunächst sorgte Königshausen mit seinem zweiten Treffer für den Ausgleich (65.), doch nur wenige Minuten später brachte Jochen Höfler die Gäste erneut in Führung (71.). Die Antwort folgte schnell: Noah Poschmann traf zum 4:4 (73.), ehe Nicolas von Aschwege das Spiel zugunsten der Gastgeber drehte (79.). In der Schlussphase blieb Niederkrüchten weiter aktiv und kam kurz vor dem Ende durch Kewel Yezion zum Ausgleich (88.), sodass es beim 5:5 blieb. Wahnsinn!

Für den Hülser SV bedeutet das Remis 48 Punkte und weiterhin Rang vier im engen Verfolgerfeld hinter Anadolu Türkspor Krefeld und dem VfB Uerdingen, während Niederkrüchten mit 25 Zählern im unteren Tabellenbereich verbleibt, jedoch einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt sammelt. Diese Partie ist in jedem Fall ein Kandidat für das Spiel des Jahres!

Heute, 12:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
2
1

Der TSV Meerbusch III setzte sich mit 2:1 im Derby gegen den SSV Strümp durch und verschafft sich mit nun 28 Punkten etwas Luft im unteren Tabellenbereich. Florian Reifer brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), ehe Strümp zwischenzeitlich ausglich. Moner Najim Abdulredh erzielte schließlich den Siegtreffer (56.), während Strümp mit 37 Punkten im Mittelfeld bleibt.

Heute, 15:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
2
3
Abpfiff

Beim FC Hellas Krefeld setzte sich Tabellenführer Anadolu Türkspor Krefeld mit 3:2 durch und verteidigte die Spitzenposition. Hellas ging zunächst in Führung, doch Samed Yesil drehte die Partie mit zwei Treffern. In der Schlussphase fiel die Entscheidung per Foulelfmeter (81.), wodurch Anadolu den Vorsprung an der Spitze behauptet und weiterhin vor Uerdingen liegt.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
2
3
Abpfiff

Für eine Überraschung sorgte der SC Rhenania Hinsbeck mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TSV Kaldenkirchen. Joey Thommessen brachte die Gastgeber zunächst in Führung (10.), doch Philipp Bongartz glich aus (53.). Anschließend drehte Marius Wenzel die Partie mit einem Doppelpack (70., 74.). Der späte Treffer von Philipp Stephan Wiegers (90.+1) kam zu spät. Hinsbeck sammelt wichtige Punkte im Tabellenkeller, während Kaldenkirchen im Rennen um Rang drei zurückfällt.

Heute, 15:30 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
4
0
Abpfiff

Mit einem deutlichen 4:0 gegen den TSV Krefeld-Bockum II unterstrich die DJK VfL Willich ihre Ambitionen im oberen Tabellenbereich. Jubran Nabizada (5., 40.) und Dimitrios Triantafyllidis (25., 56.) trafen jeweils doppelt und sicherten Willich den dritten Tabellenplatz mit nun 52 Punkten.

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
1
2
Abpfiff

Der SC Waldniel gewann mit 2:1 beim TuS Gellep und verbessert sich auf 44 Punkte. Gellep bleibt trotz der Niederlage bei 17 Zählern im Tabellenkeller, während Waldniel im oberen Mittelfeld rangiert.

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
2
1
Abpfiff

Ein spätes Tor entschied die Partie zwischen TuRa Brüggen II und dem VfR Krefeld-Fischeln II zugunsten der Gastgeber. Lennard Rudolf Eckhardt traf zunächst zur Führung (20.), ehe Fischeln durch Jonas Losereit spät ausglich (87.). Nur eine Minute später stellte Justin Lodyga den 2:1-Endstand her (88.). Zuvor war Lodyga noch per Handelfmeter gescheitert (85.). Brüggen rückt ins gesicherte Mittelfeld vor, während Fischeln weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
3
2
Abpfiff

Der VfB Uerdingen gewann mit 3:2 gegen SC Viktoria 07 Anrath und bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Anadolu. Burhan Sahin brachte Uerdingen früh in Führung (9.) und erzielte später auch den Siegtreffer (75.). Zwischenzeitlich hatten Benedikt Bergk (43.) und Sven Schmitz (47.) die Partie gedreht, ehe Erhan Mutlu ausglich (51.). Die Rote Karte gegen Marvin Müller (34.) spielte dabei ebenfalls eine Rolle. Die Elf von Stefan G. Rex hält den Druck auf Anadolu aufrecht.

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SSV Strümp - DJK VfL Willich
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - FC Hellas Krefeld
So., 26.04.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - VfB Uerdingen
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - TuS Gellep
So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TuRa Brüggen II
So., 26.04.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TSV Meerbusch III
So., 26.04.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TSV Kaldenkirchen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - Hülser SV

30. Spieltag
So., 03.05.26 13:00 Uhr TSV Meerbusch III - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 03.05.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Waldniel
So., 03.05.26 15:00 Uhr TuS Gellep - DJK VfL Willich
So., 03.05.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Viktoria 07 Anrath
So., 03.05.26 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Niederkrüchten
So., 03.05.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SSV Strümp
So., 03.05.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - SC Schiefbahn
So., 03.05.26 15:30 Uhr Hülser SV - VfR Krefeld-Fischeln II

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

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