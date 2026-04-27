Uerdingen ist deutlich griffiger als Ratingen

Der KFC Uerdingen jubelt in Ratingen. – Foto: Anton Wagener

Der Rahmen passte zum Spitzenspiel der Oberliga zwischen Tabellenführer Ratingen 04/19 und dem -dritten KFC Uerdingen: Eine komplett gefüllte Gäste-Tribüne, eine ebenfalls sehr gut besuchte Haupt-Tribüne, strahlender Sonnenschein und eine besondere Atmosphäre, an der die Gäste-Anhänger einen großen Anteil hatten mit Dauergesang und Anfeuerung.

Die Ratinger taten sich schwer gegen engagierte, laufstarke Uerdinger, sie fanden wenig Räume, Spielmacher Emre Demircan wurde nahezu kaltgestellt, zudem schlichen sich mehr und mehr Ungenauigkeiten im Spiel mit dem Ball ein. So wurde es lange nicht gefährlich für den KFC, den ersten Abschluss Richtung dessen Tor verzeichnete Phil Spillmann nach 20 Minuten – als Innenverteidiger mit einem Schuss aus rund 25 Metern über das Tor.

Das beeindruckte die Gastgeber dann doch sichtlich, sie starteten nervös. Der Ex-Uerdinger Marvin Gomoluch im Ratinger Tor ließ gleich in den ersten Sekunden einen eigentlich harmlosen Ball wieder los, seine Vorderleute klärten. Der KFC wirkte von Beginn an griffiger, bereiter, spielte direkt und schnell nach vorne – und hatte nach 102 Sekunden bereits die erste Großchance: Adam Tolba war rechts frei im Strafraum nach einem Abwehrfehler der Gastgeber und hämmerte den Ball an die Latte. Und die Gäste blieben am Drücker, Yasin-Cemal Kaya schoss aus 16 Metern abgefälscht knapp vorbei (5. Minute).

Da wirkte es immerhin so, als seien die Gastgeber nun im Spiel angekommen und hätten ihre Nervosität abgelegt, doch es gab die kalte Dusche: Wieder attackierte Uerdingen die Schnittstelle der 04/19-Abwehr, die erneut nicht in einen Zweikampf kam – so war Etienne-Noel Reck schon in Abschlussposition, doch Tolba übernahm und schoss den Ball lang ins Eck zur 1:0-Führung des KFC (28.).

Es hätte nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff die schnelle Antwort geben müssen, doch daraus wurde nichts. Ratingens Sturmspitze Sven Kreyer legte ab auf Umut Yildiz, der acht Meter vor dem Tor frei war, dann aber überhastet und in Rückenlage über das Tor schoss (30.). Auch das ungewohnt für die beste Offensive der Liga, die aber weiter gar nicht zum Zuge kam. Erst in der 44. Minute gab es den ersten Abschluss, den KFC-Keeper Jonas Holzum parieren musste, er lenkte den Schlenzer von Rinor Rexha aber ohne Probleme über das Tor.

Symptomatisch verlief dann die Nachspielzeit der ersten Hälfte: Clinton Asare spielte einen langen Ball auf Kreyer, den Holzum unterschätzte, und das Spielgerät, nachdem es über ihn Richtung Tor getitscht war, noch so gerade um den Pfosten lenkte (45.+1). Und statt des glücklichen Ausgleichs für Ratingen gab es noch eine Verdopplung des Rückstandes, denn nach einem erneuten Pass in die Schnittstelle war Kaya frei vor Gomoluch und blieb eiskalt – 2:0 für den KFC (45.+3), der Pausenpfiff folgte prompt.

Keine Ratinger Wechsel zur Pause

Zur zweiten Halbzeit schickte 04/19-Chefcoach Damian Apfeld seine Elf früh und unverändert auf den Rasen, sein Gegenüber, Julian Stöhr, brachte den Ex-Ratinger Mohamed Benslaiman Benktib für Alexander Lipinski. Das Gesamtbild blieb indes erhalten: Mit der Führung im Rücken spielte Uerdingen sicher, Ratingen mühte sich, fand aber kaum Mittel und Wege. Bezeichnend der Abschluss von Rexha in der 56. Minute, der den Ball an der Strafraumkante zentral nicht richtig traf, der so am Tor vorbei hoppelte. Zwei Minuten später wurde es etwas zielstrebiger, nach Demircans Balleroberung zog Kreyer aus 20 Metern ab, Holzum hatte den Ball im Nachfassen.

Apfeld reagierte mit einem Doppelwechsel, brachte neben Armin Deljkovic auch Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis – den Youngster hatte der Trainer zuletzt schon für seine Besonderheiten gelobt. Das Duo sorgte sogleich für Schung – und Spillmann für etwas Thermik, als er den am Boden liegenden Reck mit ein paar deutlichen Worten bedachte – der Unmut der Gäste-Tribüne war ihm ebenso sicher wie die Gelbe Karte. Chancen waren allerdings nun auf beiden Seiten rar gesät, Rexha vergab eine nach einem Zufallsprodukt (65.) – auf der Gegenseite scheiterte Reck an Gomoluch, und Benktib staubte ab zum 3:0 für den KFC, der damit wieder voll im Titelrennen ist und nur noch einen Punkt hinter 04/19. Daran änderte auch Demircans Traum-Freistoßtor aus 25 Metern nichts (81.), Benktib legte noch einmal nach zum 4:1-Endstand für den KFC (84.).

04/19: Gomoluch – Henrichs, Gusic (87. Silberbach), Spillmann, Matondo, Asare, Rexha (70. Sabanci), Zimmerling (59. Vasileiadis), Demircan, Yildiz (59. Deljkovic), Kreyer (70. Hammoud).

KFC: Holzum – You (87. Noguchi), Oscasindas, Päffgen, Bachmann, Dimitrijevski (54. Tomson), Hadzha, Lipinski (46. Benslaiman Benktib), Kaya (77. Kalonji), Tolba (89. Rogasik), Reck.

Tore: 0:1 Tolba (28.), 0:2 Kaya (45.+3), 0:3 Benslaiman Benktib (66.), 1:3 Demircan (81.), 1:4 Benslaiman Benktib (84.).