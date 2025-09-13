Uerdingen fehlt der Schlüsselspieler

Doch wie nachhaltig ist dieser Erfolg? Genau das gilt es jetzt unter Beweis zu stellen, denn bereits am Samstag geht es für den KFC Uerdingen im Ligaalltag weiter. Um 16 Uhr wird das Derby beim SC St. Tönis angepfiffen.

Einer, der in den vergangenen Wochen zu den wichtigsten Akteuren des KFC gehörte, wird dem Trainer allerdings nicht zur Verfügung stehen: Alexander Lipinski. Am Freitag hat der Verein kommuniziert, dass Lipinski, der schon angeschlagen in das Pokalspiel gegangen war, am Samstag definitiv ausfallen wird. „Er hat eine Schultereckgelenksprengung erlitten, zudem ist er leicht erkältet und hat muskuläre Probleme“, berichtet Stöhr. In Kombination führt das nun zu dem Ausfall. Wenn ein oder zwei Komponenten weniger hinzugekommen wären, hätte man über einen Einsatz nachdenken können. „Wir wollen da aber auch nichts riskieren“, betont Stöhr mit Verweis auf den engen Austausch mit dem Physiotherapeuten.

Wie wichtig Alexander Lipinski für den KFC Uerdingen ist, zeigt ein schneller Blick auf seine Leistungsdaten. In vier Ligaspielen hat er bereits drei eigene Treffer erzielt, zudem vier weitere vorbereitet. „Er ist ein ständiger Unruheherd“, bescheinigt Coach Stöhr. Dadurch werde er des Öfteren gedoppelt und binde so mehrere Gegenspieler, sodass andernorts auf dem Feld Lücken für seine Mitspieler entstehen. Neben seinen gefährlichen Standards sei er auch stets gut für eine Einzelaktion. Da muss man auch gar nicht weit zurückblicken, denn im Pokalspiel gegen Biemenhorst war es Lipinski, der mit einem Geniestreich „den Dosenöffner“ gespielt hat, wie es Stöhr betitelt. Lipinski hatte erkannt, dass der Biemenhorster Keeper etwas ungünstig vor seinem Tor postiert war und chippte den Ball aus der Distanz in selbiges. Mit seinem Tempo auf der rechten Seite wird er den Uerdingern ohne Frage fehlen.

Das weiß auch der Trainer, der aber bereits an einem Plan B getüftelt hat. „Wir werden das gut kompensieren können“, blickt er zuversichtlich auf das Spiel. Die von ihm mehrfach angesprochene Breite im Kader soll dabei helfen. Und das bei einem Gegner, der ebenso wie der KFC unter Zugzwang steht. Denn vier Punkte aus vier Spielen sind sicher nicht der Anspruch des SC St. Tönis, der in der vergangenen Spielzeit sogar am Aufstieg in die Regionalliga West schnupperte. „Ein eingespieltes Team, das viel Erfahrung dazugewonnen hat“, urteilt der KFC-Trainer mit Blick auf die Verpflichtung von Ex-Zweitligaspieler Jannis Nikolaou. Ein wahrer Transfercoup, der dem SC St. Tönis da gelungen war.

Mit dem Schluff nach St. Tönis

Stöhr möchte aber gar nicht so viel auf den Gegner, sondern mehr auf sein Team schauen. „Wir haben keine Zeit zu verschenken, wir müssen Punkte sammeln“, sagt er. Maximilian Dimitrijevski und Anthony Oscasindas kehren in den Kader zurück, Nedzhib Hadzha fällt nach seiner Kopfverletzung im Pokal aus. Auch Rafael Hester wird weiter nicht zur Verfügung stehen.

Aber nicht nur aufseiten des KFC Uerdingen gibt es Ausfälle zu beklagen. So hat sich Mario Knops, einer der Leistungsträger des SC St. Tönis, am Mittwochabend im Pokalspiel bei TuRU Düsseldorf schwer verletzt . Eine genaue Diagnose steht zwar noch aus, im Derby steht er dem Team von Bekim Kastrati aber definitiv nicht zur Verfügung.

Die Uerdinger werden sich bei diesem schwierigen Unterfangen einmal mehr auf den Support ihrer Anhänger verlassen können. Die haben für das Spiel unterdessen eine ganz besondere Form der Anreise gewählt. So wurde der „Schluff“ gemietet, um mit der historischen Eisenbahn von Krefeld nach St. Tönis zu reisen . „Eine tolle Aktion, das finde ich super“, sagt Stöhr, der den Fans logischerweise ein schönes Spiel bescheren möchte. Zudem möchte der KFC seine Statistik im direkten Vergleich aufbessern. Von den jüngsten vier Ligaspielen zwischen den beiden Teams gewann St. Tönis drei, zudem gab es ein Remis.