Uerdingen bezwingt Erkenschwick zum Abschluss der Vorbereitung

Der KFC gewinnt seine Generalprobe. – Foto: Sven Hanisch

Mit der Leistung beim 1:1 am Samstagnachmittag gegen den Delay Sports war KFC-Trainer Julian Stöhr überhaupt nicht einverstanden. „Wir haben echt eine gute Vorbereitung gespielt, 5:0 gegen Wanne-Eickel und verdient beim Regionalligisten in Bonn gewonnen. Im Endeffekt dachten wir, dass das jetzt der Maßstab wäre“, sagte er nach dem Spiel.

Im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung gegen den Westfalen-Oberligisten fanden sich nur drei Spieler aus der Samstag-Startelf im ersten Aufgebot wieder. Das hing allerdings nicht mit der doch dürftigen Leistung am Vortag zusammen, sondern vielmehr damit, dass im abschließenden Testspiel auch die Spieler Einsatzzeit bekommen sollten, die tags zuvor nicht so viel mitwirken durften. So stand auch Mittelfeldmann Dominic Duncan in der Startformation. Den Fans wurde am Sonntag neben dem neuen Hauptsponsor auch die zweite Mannschaft vorgestellt, die am Morgen bereits ein Testspiel gegen TS Rahm gewonnen hatte.

Man müsse Leistung und Ergebnis nicht überbewerten, aber es sei einfach kein gutes Spiel gewesen. Mit dem Ergebnis und auch dem Auftritt am Sonntag konnte Stöhr dagegen dann eher zufrieden sein. Der KFC bezwang die SpVgg. Erkenschwick mit 2:1 (0:0).

Keine Tore in Halbzeit eins

In den hellblauen und weinroten Auswärtstrikots begann der KFC derweil deutlich agiler als noch am Vortag, versuchte, die Bälle früh zu gewinnen, und hatte durch Jesse Sierck eine erste gute Kopfballchance (8.). Manch ein Spieler holte sich durch beherzte Ballgewinne Szenenapplaus von den Zuschauern ab. Keeper Jonas Holzum blieb zunächst komplett beschäftigungslos, das Spielgeschehen fand beinahe ausschließlich in der Hälfte der Gäste statt.

Was bei der Weltmeisterschaft noch für zahlreiche kritische Stimmen gesorgt hatte, schien angesichts der 31 Grad in der Krefelder Nachmittagssonne angemessen. Mitte der ersten Halbzeit bat Schiedsrichter Jan Stumpe zur Trinkpause. Während so manches WM-Spiel danach kippte, spielte hier weiter nur der KFC. Yuta Inoue schoss an den Außenpfosten (29.). Trotz der klaren Feldüberlegenheit erspielten sich die Uerdinger aber erneut kaum gefährliche Aktionen. Mario Knops hatte nach einem abgewehrten Freistoß noch die beste Chance (41.).

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel machte der KFC schon vieles besser. Vincent Schaub, von der linken Seite eingerückt, setzte sich gegen einen Erkenschwicker Abwehrspieler durch und vollendete zur hochverdienten Führung (47.). Die hatte allerdings nicht allzu lange Bestand. Mit der ersten gefährlichen Aktion, nach einer Flanke von der linken Seite, köpfte Patrice Heisinger zum 1:1 ein (55.). Der Ärger darüber währte aber nur kurz, dann war schon Mario Knops zur Stelle, der mit einem satten Dropkick nach einer Ecke den Ball ins Netz wuchtete (57.).

In der Schlussphase war das Spiel etwas ausgeglichener als im ersten Durchgang, was allerdings auch an vielen Wechseln auf beiden Seiten lag. Ibrahim Nadir etwa hatte per Schlenzer eine gute Chance auf das 3:1 (82.). Weil auch Erkenschwick kein weiterer Treffer gelingen wollte, blieb es beim eigentlich viel zu knappen 2:1