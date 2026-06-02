Ümit Taytanli über Wacker-Saison: „Die anstrengendste meines Lebens“

Trainer Ümit Taytanli. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Der SC Vorwärts/Wacker Billstedt hat eine Saison hinter sich, die viel Kraft gekostet hat. Der Klassenerhalt in der Oberliga Hamburg wurde knapp geschafft, das Finale im LOTTO Hamburg-Pokal gegen HEBC Hamburg ging mit 1:5 deutlich verloren. Am Ende blieb der Verbleib in Hamburgs höchster Spielklasse - aber auch die Erkenntnis, dass in der kommenden Saison einiges besser werden soll.

Trainer Ümit Taytanli hat die Spielzeit in den sozialen Medien gemeinsam mit seinem Kollegen Gökhan Acar eingeordnet. Dabei wurde deutlich, wie sehr diese Saison an den Kräften gezerrt hat. Vorwärts/Wacker geht nun in das dritte Oberliga-Jahr in Folge. Für den Klub ist das ein Erfolg, aber keineswegs selbstverständlich.

Auch die sportliche Einordnung ist klar. Wacker hat erneut den Klassenerhalt geschafft, wenn auch mit viel Mühe. Taytanli sagt: „Wir haben das zweite Mal die Oberliga gehalten, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Insofern gehen wir in das dritte Oberliga-Jahr, was für uns keine Selbstverständlichkeit ist. Denn Vorwärts/Wacker war immer eine Fahrstuhlmannschaft.“

Taytanli ordnet die Saison vor dem Hintergrund seiner langen Trainerlaufbahn ein. „Ich glaube, ich bin weit über 15 Jahre Trainer. Ich habe alle möglichen Jahrgänge im Jugendbereich durch und bin jetzt auch schon ein paar Jahre im Herrenfußball. Wir haben Umbrüche hinter uns, wir haben Aufstiege gefeiert“, sagt er.

Genau deshalb bleibt der Klassenerhalt ein wichtiger Erfolg. Gleichzeitig macht Taytanli keinen Hehl daraus, wie belastend der Weg dorthin war. „Aber verglichen mit dem, was ich die letzten 15 Jahre als Trainer erlebt habe, und was ich dieses Jahr erlebt habe, war das mit Abstand die anstrengendste Saison meines Lebens! Das hatte ich so noch nie und war anstrengend auf allen Ebenen.“

Nach dem letzten Spiel, dem Pokalfinale und dem erreichten Ligaverbleib überwiegt zunächst die Erleichterung. „Ich bin froh, jetzt in der Sonne zu sitzen, hinter der Saison einen Haken zu machen, sie abzuhaken und in die Zukunft gucken zu können“, berichtet Taytanli von der Mannschaftsfahrt aus Malaga.

Pokalfinale als Höhepunkt - und Dämpfer

Das Pokalfinale war für Vorwärts/Wacker trotz der Niederlage ein besonderer Moment. Der Klub stand im Rahmen des Finaltags der Amateure auf großer Bühne, spielte vor 4650 Zuschauenden im ausverkauften Stadion Hoheluft und hatte die Chance auf den ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Doch sportlich setzte sich HEBC klar mit 5:1 durch und zog in den DFB-Pokal ein.

Für Wacker blieb damit ein zwiespältiger Abschluss. Der Weg ins Finale war stark, die Niederlage aber deutlich. Zugleich darf das Endspiel nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ligasaison lange kompliziert war und der Klassenerhalt erst spät gesichert wurde.

Gerade deshalb richtet sich der Blick nun auf die Kaderplanung. Wacker will in der Oberliga bleiben - aber nicht noch einmal eine Saison erleben, die bis zum Schluss derart anstrengend wird.

Taytanli erwartet ein Upgrade

Der Trainer zeigt sich mit Blick auf die neue Spielzeit optimistisch. Taytanli ist „sicher, dass wir nicht nur einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen werden“. Der Anspruch müsse sein, sich jedes Jahr zu verbessern. „Der Anspruch muss ja sein, jedes Jahr ein Upgrade zu kriegen und besser zu sein“, sagt er.

Dabei bewertet er den bisherigen Kader grundsätzlich nicht schwach. „Und wenn der Kader dieses Jahr nominell zumindest sehr gut war, bin ich überzeugt davon, dass wir nächstes Jahr einen noch besseren kriegen werden“, erklärt Taytanli. Das ist eine klare Ansage. Vorwärts/Wacker will sich in der Oberliga nicht dauerhaft über den Abstiegskampf definieren. Das dritte Jahr in Folge soll nicht nur über das reine Durchhalten funktionieren, sondern über mehr Stabilität, mehr Qualität und eine bessere Balance.

Drittes Oberliga-Jahr als Chance

Für Vorwärts/Wacker ist die kommende Saison deshalb eine wichtige. Der Verein hat bewiesen, dass er die Oberliga halten kann. Nun geht es darum, diesen Status zu festigen. Gerade für einen Klub, den Taytanli selbst als frühere Fahrstuhlmannschaft beschreibt, wäre ein stabileres drittes Jahr ein wichtiger Entwicklungsschritt.

Transfers werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Der Trainer erwartet einen schlagkräftigen Kader, der im Vergleich zur abgelaufenen Saison noch einmal stärker sein soll. Nach einem Jahr mit Pokal-Euphorie, Abstiegssorgen, Belastung und einem klar verlorenen Finale braucht Wacker neue Energie.

Der Klassenerhalt war die Grundlage. Jetzt geht es darum, aus einer anstrengenden Saison die richtigen Schlüsse zu ziehen. Taytanlis Botschaft ist eindeutig: Haken dran, nach vorne schauen, Kader verbessern - und im dritten Oberliga-Jahr stabiler auftreten.

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