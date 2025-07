Ümit Sen steht vor einem langen Weg zurück auf den Fußballplatz

Es lief die 75. Spielminute im Fußballspiel am 14. Juni 2025 auf dem Sportplatz am Sägeteich in Offenburg. Der SC Orschweier spielte gegen die SG Ata Spor/DJK Offenburg das Rückspiel um den Aufstieg in die Kreisliga A. Es war die letzte Partie von Ümit Sen als Spielertrainer der Orschweierer, für die kommende Saison hat er beim Bezirksligisten FV Sulz als Nachfolger von Florian Ey angeheuert. Die letzte Viertelstunde überhaupt also für den alten Verein.

Die Orschweierer führten 2:0, der Aufstieg war bereits greifbar nahe, als Sen in den Strafraum eindrang. "Ich hatte drei Gegenspieler um mich, wollte mich durchdribbeln", erinnert sich der 32-Jährige. Mit der Verlagerung des Gewichts auf das linke Bein kam die Attacke von Gegenspieler Cengizhan Keskin. "Schon während ich stürzte, spürte ich einen höllischen Schmerz", so Sen. "Das linke Knie hat sich für einen Moment außerhalb von mir angefühlt."