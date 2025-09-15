Uelzen phänomenal, Reppenstedt hat einen Lauf, Gellersen ganz unten

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 hatte es in sich. Teutonia Uelzen schoss den Landesliga-Absteiger TuS Neetze nach Belieben ab und Barendorf, Reppenstedt sowie Römstedt feierten turbulente Siege in torreichen Duellen. Wir schauen auf die Partien..

Mit 3:0 bezwang der SV Wendisch Evern den MTV Barum. Doppeltorschütze Dennis Hüls (18., 75.) und Maximilian Boelter (78.) sorgten für klare Verhältnisse, sodass die Hausherren sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien holten. Barum hingegen hinkt seinen Ambitionen hinterher und bleibt im Tabellenkeller.

Bereits am Samstag feierte Lüneburger SV einen 3:1-Heimsieg gegen den TSV Gellersen. Admin Pepic brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), ehe Nico Zemke ausglich (37.). Nach dem Seitenwechsel traf Oleg Lich (50.) zur erneuten Führung, die Refki Saliaj kurz vor Schluss (88.) zum Endstand ausbaute. Für Gellersen bleibt die Saison ein Albtraum und man steht weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz.

Der VfL siegte verdient mit 3:0 gegen den Aufsteiger Eintracht Lüneburg. Florian Puhst (12.), Jeremy Jung (64.) und Maurice Lange (77.) erzielten die Treffer, die zum ersten Heimsieg führten. Dafür brauchte es vier Anläufe.

Ein echtes Ausrufezeichen setzte Teutonia Uelzen mit dem 8:0-Kantersieg über den Landesliga-Absteiger TuS Neetze. Julian Wulf traf doppelt (18., 60.), Nils Brüggemann verwandelte zwei Elfmeter (13., 67.) und auch ansonsten überzeugten alle Teile des Teams der Teutonia. Es war der vierte Sieg in Serie und der Sprung auf Rang drei.

In einer packenden Partie setzte sich der TuS Reppenstedt knapp mit 4:3 beim TuS Wieren durch. Tammo Aki Aue traf doppelt (48., 49.), ehe Lasse Seen (64.) den Siegtreffer erzielte. Ein richtiges hin und her, das für die Gäste erfolgreich war. Es war der vierte Sieg in Serie für das Team, das in der Vorsaison nur knapp am Abstieg vorbei schrammte.

Der SV Holdenstedt gewann 4:1 gegen den SV Scharnebeck. Leon Brockschnieder brachte die Gastgeber mit einem Doppelpack (3., 61.) in Front, ehe Julian Schütte (85.) und Jaari Arndt (87.) spät alles klar machten. Dritter Heimsieg im dritten Heimspiel und Holdenstedt untermauert seine Ambitionen.

Der TSV Bardowick zeigte beim 4:0-Sieg in Adendorf seine ganze Klasse. Guido Schierle (28.) und Thorben Glüsing (45., 84.) trafen, zudem Leon Hamann per Elfmeter (80.). Bardowick bleibt auf Rang zwei und konnte alle drei Spiele in der Fremde siegreich gestalten.

Ein wildes 3:5 bekamen die Zuschauer in Rosche zu sehen. Römstedt führte nach 14 Minuten schon 0:3, doch die Gastgeber kämpften sich zurück. Am Ende sorgte Paolo Rieckmann per Elfmeter (90.) für die Entscheidung zugunsten des MTV. Römstedt zeigte fast nerven, doch letztendlich gewann der MTV auch das sechste Spiel der Saison und führt weiterhin die Liga an.