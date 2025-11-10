 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Steffi Rathje

Uelzen patzt, Römstedt eilt davon, Gellersen mit Big-Points

Barendorf und Rosche in der Krise

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 ist absolviert und an der Tabellenspitze konnte Römstedt weiter davonziehen, nachdem Uelzen beim Lüenburger SV patzte. Im Keller sind die Aufsteiger Rosche und Barendorf weiter in schlechter Form..

Gestern, 14:00 Uhr
Lüneburger SV
Lüneburger SVLüneb. SV
SV Teutonia Uelzen
SV Teutonia UelzenTeutonia UE
2
0
Abpfiff

Starke Vorstellung der LSV gegen den Tabellenzweiten: Pascal Patrick Eggert (70.) brach den Bann, Martin Yaku (82.)entschied die Partie spät. Defensiv stand Lüneburg sehr stabil und setzte Teutonia vor allem nach der Pause mit hoher Intensität unter Druck. Teutonia verpasst den Anschluss an Spitzenreiter Römstedt, LSV schiebt sich oben näher ran.

Sa., 08.11.2025, 18:00 Uhr
SV Wendisch Evern
SV Wendisch EvernWend. Evern
SV Scharnebeck
SV ScharnebeckScharnebeck
1
1
Abpfiff

Im Duell zweier kompakter Mannschaften teilte man sich leistungsgerecht die Punkte. Guillermo Gomez Panos (20.)nutzte eine Unachtsamkeit zur Gästeführung, Paul-Lukas Bölter (50.) egalisierte nach dem Seitenwechsel. Wendisch Evern bleibt damit in der erweiterten Spitzengruppe, Scharnebeck nimmt einen wichtigen Auswärtspunkt mit. Scharnebeck ist nun seit fünf Spielen ohne Sieg.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Gellersen
TSV GellersenGellersen
MTV Barum
MTV BarumMTV Barum
4
1
Abpfiff

Befreiungsschlag für Gellersen. Robin Meyer (30.) und Andreas Demir (33.) stellten schnell auf 2:0, Henrik Hohls (39.) hielt Barum mit dem Anschluss im Spiel. Nach der Pause legten die Gastgeber wieder zu: Demir (63.) mit seinem zweiten Treffer und Meyer (71.) machten den 4:1-Heimsieg klar. Barum steckt weiter tief unten drin.

Gestern, 14:00 Uhr
SV Küsten
SV KüstenSV Küsten
TuS Neetze
TuS NeetzeTuS Neetze
1
2
Abpfiff

Effiziente Neetzer holen auswärts drei Punkte. Janko Gavrilovic (9.) traf früh zur Führung, Noah Ziermann (34.) legte zum 0:2 nach. Küsten verkürzte durch Juri Klimanski (79.), kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Neetze festigt damit einen Platz im sicheren Mittelfeld.

Gestern, 14:00 Uhr
MTV Römstedt
MTV RömstedtRömstedt
SV Eintracht Lüneburg
SV Eintracht LüneburgE. Lüneburg
3
1
Abpfiff

Der Spitzenreiter gibt sich keine Blöße. Artur Dygas (30.) eröffnete für Römstedt, Rouven Milling (47.) erhöhte direkt nach Wiederanpfiff. Zwar brachte Jan-Malte Edler (52.) Eintracht noch einmal heran, doch Yannick Gausmann (90.)sorgte in der Schlussminute für den 3:1-Endstand. Römstedt bleibt souverän an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Platz zwei wuchs nun auf fünf Punkte an.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Bardowick
TSV BardowickBardowick
TuS Reppenstedt
TuS ReppenstedtReppenstedt
4
0
Abpfiff

Ein echtes Ausrufezeichen im Verfolgerduell. Leon Hamann (39.) brachte Bardowick in Führung, nach der Pause erhöhten Tim Kathmann (60.), Nidhal Khalid Ato (67.) und Marvin Neumann (90.) zum klaren 4:0. Bardowick bleibt damit dicht hinter der Spitze und verschafft sich Luft gegenüber Reppenstedt. Die Gäste verloren damit wieder nach drei Siegen in Folge.

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Adendorf
TSV AdendorfTSV Adendorf
SV Holdenstedt
SV HoldenstedtHoldenstedt
1
5
Abpfiff

Holdenstedt mit einem starken Auswärtsauftritt. David Haaker (25.) und Jaari Arndt (26.) sorgten für einen Doppelschlag, Niklas Breese (53.) verkürzte kurzzeitig. Danach schlugen die Gäste eiskalt zu: Arndt (68.) und Jannik Appeldorn (71., 90.) machten den 1:5-Kantersieg perfekt. Adendorf bleibt im Tabellenkeller, Holdenstedt klettert weiter nach oben. Adendorf ist weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz und braucht dringend einen Befreiungsschlag.

Sa., 08.11.2025, 15:00 Uhr
SV Rosche
SV RoscheSV Rosche
TuS Wieren
TuS WierenTuS Wieren
2
4
Abpfiff

Spektakel im Tabellenkeller: TuS Wieren holt in Rosche drei ganz wichtige Punkte. Josua Clasen (32.) brachte die Gäste in Führung, doch Joel-Friedrich Grefe (33.) glich im Gegenzug aus. Nach der Pause stellte Christopher Schulz (55.)auf 1:2, erneut Grefe (62.) antwortete für Rosche. In der Schlussphase war Wieren wacher: Clasen (74.) schnürte seinen Doppelpack und Marcel Hoffmann (90.) machte den 2:4-Auswärtssieg perfekt. Rosche bleibt im Tabellenkeller hängen. Wieren klettert somit auf Platz zehn.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS Barendorf
TuS BarendorfBarendorf
VfL Breese-Langendorf
VfL Breese-LangendorfBreese-Lange
3
3
Abpfiff

Ein wildes Spiel mit Joker-Qualität auf beiden Seiten. Maximilian Derr (11.) und Ben Stönnebrink (26.) brachten Barendorf mit 2:0 nach vorne, doch Tom Lukas Martens (27.) verkürzte direkt. Dennis Hellström (49.) stellte auf 3:1, ehe Breese-Langendorf innerhalb weniger Sekunden zurückschlug: Joel-Pascal Meier (62.) und erneut Martens (62.)trafen zum 3:3. Am Ende ein gerechtes Remis, das Barendorf im Abstiegskampf aber nur bedingt hilft. Zwar ein wichtiger Punkt für beide Teams, doch irgendwie auch für beide Kontrahenten zu wenig im Kampf um den Klassenerhalt.

