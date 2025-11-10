Uelzen patzt, Römstedt eilt davon, Gellersen mit Big-Points

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 ist absolviert und an der Tabellenspitze konnte Römstedt weiter davonziehen, nachdem Uelzen beim Lüenburger SV patzte. Im Keller sind die Aufsteiger Rosche und Barendorf weiter in schlechter Form..

Im Duell zweier kompakter Mannschaften teilte man sich leistungsgerecht die Punkte. Guillermo Gomez Panos (20.)nutzte eine Unachtsamkeit zur Gästeführung, Paul-Lukas Bölter (50.) egalisierte nach dem Seitenwechsel. Wendisch Evern bleibt damit in der erweiterten Spitzengruppe, Scharnebeck nimmt einen wichtigen Auswärtspunkt mit. Scharnebeck ist nun seit fünf Spielen ohne Sieg.

Starke Vorstellung der LSV gegen den Tabellenzweiten: Pascal Patrick Eggert (70.) brach den Bann, Martin Yaku (82.)entschied die Partie spät. Defensiv stand Lüneburg sehr stabil und setzte Teutonia vor allem nach der Pause mit hoher Intensität unter Druck. Teutonia verpasst den Anschluss an Spitzenreiter Römstedt, LSV schiebt sich oben näher ran.

Effiziente Neetzer holen auswärts drei Punkte. Janko Gavrilovic (9.) traf früh zur Führung, Noah Ziermann (34.) legte zum 0:2 nach. Küsten verkürzte durch Juri Klimanski (79.), kam aber nicht mehr zum Ausgleich. Neetze festigt damit einen Platz im sicheren Mittelfeld.

Befreiungsschlag für Gellersen. Robin Meyer (30.) und Andreas Demir (33.) stellten schnell auf 2:0, Henrik Hohls (39.) hielt Barum mit dem Anschluss im Spiel. Nach der Pause legten die Gastgeber wieder zu: Demir (63.) mit seinem zweiten Treffer und Meyer (71.) machten den 4:1-Heimsieg klar. Barum steckt weiter tief unten drin.

Der Spitzenreiter gibt sich keine Blöße. Artur Dygas (30.) eröffnete für Römstedt, Rouven Milling (47.) erhöhte direkt nach Wiederanpfiff. Zwar brachte Jan-Malte Edler (52.) Eintracht noch einmal heran, doch Yannick Gausmann (90.)sorgte in der Schlussminute für den 3:1-Endstand. Römstedt bleibt souverän an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Platz zwei wuchs nun auf fünf Punkte an.

Ein echtes Ausrufezeichen im Verfolgerduell. Leon Hamann (39.) brachte Bardowick in Führung, nach der Pause erhöhten Tim Kathmann (60.), Nidhal Khalid Ato (67.) und Marvin Neumann (90.) zum klaren 4:0. Bardowick bleibt damit dicht hinter der Spitze und verschafft sich Luft gegenüber Reppenstedt. Die Gäste verloren damit wieder nach drei Siegen in Folge.

Holdenstedt mit einem starken Auswärtsauftritt. David Haaker (25.) und Jaari Arndt (26.) sorgten für einen Doppelschlag, Niklas Breese (53.) verkürzte kurzzeitig. Danach schlugen die Gäste eiskalt zu: Arndt (68.) und Jannik Appeldorn (71., 90.) machten den 1:5-Kantersieg perfekt. Adendorf bleibt im Tabellenkeller, Holdenstedt klettert weiter nach oben. Adendorf ist weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz und braucht dringend einen Befreiungsschlag.

Spektakel im Tabellenkeller: TuS Wieren holt in Rosche drei ganz wichtige Punkte. Josua Clasen (32.) brachte die Gäste in Führung, doch Joel-Friedrich Grefe (33.) glich im Gegenzug aus. Nach der Pause stellte Christopher Schulz (55.)auf 1:2, erneut Grefe (62.) antwortete für Rosche. In der Schlussphase war Wieren wacher: Clasen (74.) schnürte seinen Doppelpack und Marcel Hoffmann (90.) machte den 2:4-Auswärtssieg perfekt. Rosche bleibt im Tabellenkeller hängen. Wieren klettert somit auf Platz zehn.