Uelzen kann noch siegen; Reppenstedt mit Big-Points; Küsten nur Remis

So., 13.04.2025, 15:00 Uhr

Der Lüneburger SV machte einen Riesen Schritt Richtung Klassenerhalt. Gegen den SV Scharnebeck, der aus den vergangenen zehn Partien nur zwei Siege holte, reichte ein goldener Treffer, den Dilkas Sönmez in der 61. Minute erzielte. Der LSV steht nun mit 32 Punkte auf Rang zehn, zwei Plätze hinter Scharnebeck.

Reppenstedt holte drei wichtige Punkte gegen den TSV Gellersen, der in der Rückrundentabelle auf einen desolaten 13. Platz steht. Beim Heimsieg trafen Tammo Aue und Niklas Volpe für den Tabellenvierzehnten, während Kevin Komarow für Gellersen traf. Die Chance aufs rettende Ufer für die schwächste Defensive der Liga ist also weiterhin bestehend.

Suderburg kassierte gegen den VfL Breese-Langendorf die fünfte Niederlage aus den vergangenen sechs Partien und steht weiterhin auf dem vorletzten Platz. Zwar führte man sogar durch Maximilian Ziggel, doch noch vor der Pause glich Maurice Lange per Elfmeter aus. Tom Lukas Martens und Florian Puhst drehten die Partie dann endgültig und Suderburg braucht dringend wieder was Zählbares.

Der SV Küsten ging als klarer Favorit in die Partie gegen den TuS Bodenteich, doch dieser Rolle wurde man nicht ganz gerecht. Die Gäste gingen früh in Führung durch das elfte Saisontor von Hannu Schweden, doch Andre Reinhardt glich kurz nach der Pause aus. Küsten holte nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Partien, während Bodenteich auf Platz 16 nun zwei Spiele am Stück ungeschlagen ist.