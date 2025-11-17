Uelzen deutlich, Remis in Scharnebeck, Wieren in guter Form

Teutonia Uelzen fegte Barendorf regelrecht vom Platz und entschied die Partie schon in der Anfangsphase. Brüggemann (5.), Wulf (5.) und erneut Brüggemann (9.) stellten innerhalb von Minuten auf 3:0. Winderlich erhöhte auf 4:0 (18.), ehe Stönnebrink (35.) verkürzte. In der zweiten Halbzeit machte Uelzen weiter Druck, Brüggemann schnürte per Strafstoß den Dreierpack (50.) und Jacobs (76.) besorgte den Endstand. Eine deutliche Vorstellung, bei der Barendorf nahezu chancenlos war. Nach zwei sieglosen Spielen wieder ein Sieg für die Teutonen.

Wieren setzt seinen Aufwärtstrend fort und gewann zum dritten Mal in Serie. Christopher Schulz brachte die Hausherren früh in Führung (12.), doch Warncke glich wenig später zum 1:1 aus (22.). Sokoll verwandelte danach einen Strafstoß zum 2:1 (25.). Nach der Pause blieb Wieren tonangebend und erhöhte durch Strauß (60.) auf 3:1. Trotz zweier Platzverweise für die Gastgeber (Rot Benecke / 72., Gelb-Rot Sokoll / 77.) brachte Wieren den Vorsprung über die Zeit – auch weil Adendorf in Überzahl nicht zwingend genug agierte.