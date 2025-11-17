Uelzen deutlich, Remis in Scharnebeck, Wieren in guter Form

Der 15. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 fand am vergangenen Wochenende statt und es wurden immerhin vier Partien absolviert. Teutonia Uelzen gewann endlich wieder, während die Teams im Keller alle nicht klettern konnten. Wir schauen auf die Partien..
Ein zähes Duell ohne Sieger: Scharnebeck und Barum trennten sich torlos, weil beiden Teams im letzten Drittel die Durchschlagskraft fehlte. Scharnebeck hatte etwas mehr Ballbesitz und versuchte über Kombinationen zum Erfolg zu kommen, während Barum sich auf ein kompaktes Verteidigen und Umschaltmomente konzentrierte. Trotz einzelner Halbchancen auf beiden Seiten blieb der entscheidende Treffer aus – ein 0:0, das keinem Team richtig weiterhilft, sodass man im unteren Drittel bleibt.
Wendisch Evern sah lange wie der sichere Sieger aus, doch Lüneburg sicherte sich dank starker Moral einen Punkt. Maximilian Boelter (22.) und Julian Niebuhr (32.) sorgten für eine frühe 2:0-Führung der Hausherren. Kurz vor der Pause verkürzte Admin Pepic per Strafstoß (42.) und glich direkt nach Wiederanpfiff erneut aus (46.). Für die Hausherren war es das dritte Remis in Serie und sie bleiben vorerst zwei Punkte vor den Gästen aus Lüneburg.
Teutonia Uelzen fegte Barendorf regelrecht vom Platz und entschied die Partie schon in der Anfangsphase. Brüggemann (5.), Wulf (5.) und erneut Brüggemann (9.) stellten innerhalb von Minuten auf 3:0. Winderlich erhöhte auf 4:0 (18.), ehe Stönnebrink (35.) verkürzte. In der zweiten Halbzeit machte Uelzen weiter Druck, Brüggemann schnürte per Strafstoß den Dreierpack (50.) und Jacobs (76.) besorgte den Endstand. Eine deutliche Vorstellung, bei der Barendorf nahezu chancenlos war. Nach zwei sieglosen Spielen wieder ein Sieg für die Teutonen.
Wieren setzt seinen Aufwärtstrend fort und gewann zum dritten Mal in Serie. Christopher Schulz brachte die Hausherren früh in Führung (12.), doch Warncke glich wenig später zum 1:1 aus (22.). Sokoll verwandelte danach einen Strafstoß zum 2:1 (25.). Nach der Pause blieb Wieren tonangebend und erhöhte durch Strauß (60.) auf 3:1. Trotz zweier Platzverweise für die Gastgeber (Rot Benecke / 72., Gelb-Rot Sokoll / 77.) brachte Wieren den Vorsprung über die Zeit – auch weil Adendorf in Überzahl nicht zwingend genug agierte.