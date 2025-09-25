Uelsen will Spitzenreiter Spelle-Venhaus fordern

Am Sonntag (28. September) trifft der SV Olympia Uelsen in der Landesliga Weser-Ems auf Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus. In der Tabelle liegt Uelsen mit sechs Punkten aus fünf Partien auf Rang sieben, während Spelle-Venhaus mit fünf Siegen aus fünf Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 19:3 ungeschlagen an der Spitze steht.

Für Spelle-Venhaus-Trainerin Rahel Mehring ist die Marschroute klar: „Mit Uelsen erwartet uns ein physisch starkes Team, das insbesondere über seine schnellen Offensivspielerinnen immer wieder gefährlich wird. Wir möchten fokussiert auftreten und von Beginn an unser Spiel aufziehen.“ Nach dem deutlichen 4:0 gegen Osnabrück und dem spiellosen Weiterkommen im Pokal will der Favorit auch auswärts seine Serie fortsetzen.

Uelsens Trainer Mathias Hendriks setzt auf das neu gewonnene Selbstvertrauen seines Teams: „Nach dem spielfreien Wochenende freuen wir uns natürlich, wieder am Wochenende auf dem Platz zu stehen. Mit Spelle-Venhaus kommt natürlich der klare Favorit nach Uelsen. Wir wollen aber auf die Leistung der letzten beiden Spiele aufbauen und gehen mit breiter Brust in die Partie und wollen Spelle-Venhaus natürlich Paroli bieten! Wir freuen uns auf ein tolles Spiel!“