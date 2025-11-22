Uelsen will Serie ausbauen – Harderberg hofft auf besseren Ausgang

SV Olympia Uelsen empfängt am Sonntag den SV Harderberg. Die Gastgeberinnen gehen mit einer positiven Serie ins Duell, während Harderberg das Hinspiel-Ergebnis korrigieren möchte. Fraglich bleibt jedoch, ob das Spiel auf dem Naturrasen überhaupt stattfinden kann.
Wenn am Sonntag der SV Olympia Uelsen den SV Harderberg empfängt, geht es für beide Teams nicht nur um Punkte, sondern auch um Stabilität vor der Winterpause. Uelsen hat sich in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gefangen, steht bei drei Siegen und zwei Unentschieden und möchte diesen Trend fortsetzen. „Wir sind jetzt weiterhin fünf Partien ungeschlagen und wollen dies auch bleiben“, sagt Trainer Mathias Hendriks. Das Hinspiel hatte seine Mannschaft mit 3:2 knapp gewinnen können.
Uelsen zeigt sich gut vorbereitet für das erneute Aufeinandertreffen. „Die Mädels haben diese Woche richtig gut trainiert, wir sind zurzeit voll da und freuen uns auf Harderberg“, so Hendriks. Die Motivation ist eindeutig: „Wir wollen die nächsten Punkte einfahren und einen großen Schritt in der Tabelle machen.“ Würde Uelsen gewinnen, könnten sie den Gegner in der Tabelle überholen und sich weiter von den Abstiegsplätzen lösen.
Harderberg hingegen reist mit gemischten Gefühlen an. Einerseits ist die Erinnerung an das Hinspiel präsent, andererseits sieht man Chancen auf Wiedergutmachung. „Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel am Wochenende, wie im Hinspiel bereits, und hoffen diesmal, dass wir uns einen besseren Ausgang erkämpfen können“, erklärt Trainer Patric Hagedorn. Für den Tabellenneunten wäre ein Auswärtserfolg ein wichtiger Schritt, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.
Doch bevor es sportlich zur Sache gehen kann, stellt sich eine ganz grundlegende Frage: Wird die Partie überhaupt angepfiffen? Hagedorn zeigt sich realistisch. „Wichtig wird aber sein, dass das Spiel überhaupt stattfinden kann bei der derzeitigen Wettervorhersage und dem Naturrasenplatz in Uelsen.“ Die Region hat in den vergangenen Tagen mit viel Regen zu kämpfen gehabt – eine Belastungsprobe für jeden Rasenplatz.
Sollte gespielt werden, dürfte es ein enges und physisches Duell zweier Mannschaften werden, die sich gut kennen und in der Tabelle nur einen Punkt trennt. Uelsen baut auf seine Serie, Harderberg auf den Willen zur Korrektur. Mehr Spannung lässt sich vor einem Novembernachmittag kaum erwarten.