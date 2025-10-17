Uelsen will gegen Aufsteiger Jemgum den Bock umstoßen

Am Sonntag empfängt der SV Olympia Uelsen den SV Ems Jemgum. Der Aufsteiger spielt bislang eine starke Saison, während Uelsen wieder in die Erfolgsspur finden möchte. Trainer Mathias Hendriks weiß um die Schwere der Aufgabe – und fordert von seinem Team volle Konzentration.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht für den SV Olympia Uelsen am kommenden Sonntag ein wichtiges Heimspiel auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks trifft auf den SV Ems Jemgum, der als Aufsteiger bislang überrascht und sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt hat.

„Mit Jemgum kommt der Aufsteiger nach Uelsen. Uns erwartet ein starker Gegner, Jemgum hat zehn Punkte mehr als wir auf dem Konto. Als Aufsteiger schon ein Ausrufezeichen!“, betont Hendriks vor der Partie. Der Trainer zeigt großen Respekt vor der bisherigen Leistung des kommenden Gegners, der mit fünf Siegen und zwei Unentschieden auf Platz drei der Tabelle steht.

Trotzdem blickt Uelsen optimistisch auf das Heimspiel. Nach sieben absolvierten Partien rangiert das Team mit sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz – ein Sieg könnte den Anschluss ans Mittelfeld bedeuten. Hendriks warnt jedoch davor, Jemgum zu unterschätzen: „Ich kann Jemgum nicht einschätzen, aber die Ergebnisse der letzten Wochen sprechen für sich. Wir sind gewarnt! Es wird sehr schwer, die starke Defensive von Jemgum zu knacken.“