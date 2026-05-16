Uelsen will befreit aufspielen

– Foto: Florian Weiden

Der SV Olympia Uelsen hat den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems bereits gesichert und kann entspannt in die kommende Partie beim SV Ems Jemgum gehen. Trainer Mathias Hendriks richtet den Blick dennoch weiter nach oben.

Mit dem 3:0-Erfolg gegen den SV Hage am vergangenen Wochenende hat der SV Olympia Uelsen den Verbleib in der Frauen-Landesliga Weser-Ems endgültig gesichert. Vor dem Auswärtsspiel beim Tabellendritten SV Ems Jemgum kann die Mannschaft deshalb ohne großen Druck antreten.

Trainer Mathias Hendriks sieht darin einen Vorteil: „Nachdem wir am letzten Wochenende den Klassenerhalt klar machen konnten, können wir befreit aufspielen.“ Gleichzeitig richtet der Coach den Fokus weiter auf die obere Tabellenhälfte. Derzeit steht Uelsen mit 28 Punkten auf Rang fünf und hat den direkten Konkurrenten BW Lohne unmittelbar hinter sich.

Trotz der gesicherten Liga-Zugehörigkeit wollen die Gäste die Saison ambitioniert zu Ende bringen. „Wir haben weiterhin die Spitzentruppe der Liga im Blick und wollen weiterhin oben angreifen“, betont Hendriks vor der Begegnung in Jemgum. Dort wartet mit dem Tabellen­dritten allerdings eine Mannschaft, die bislang 32 Punkte gesammelt hat und sich in der Spitzengruppe etabliert hat.

Personell muss Uelsen dabei einige Ausfälle verkraften. „Wir freuen uns auf eine tolle Partie. Müssen allerdings auf einige Spielerinnen verzichten“, sagte Hendriks. Dennoch reist der SV Olympia Uelsen mit Rückenwind und der Möglichkeit an, die starke Schlussphase der Saison weiter auszubauen.