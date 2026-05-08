Uelsen warnt vor Schlusslicht Hage

– Foto: Florian Weiden

Trotz der klaren Tabellenkonstellation geht der SV Olympia Uelsen gewarnt in das Heimspiel gegen den SV Hage. Trainer Mathias Hendriks erwartet erneut eine enge Partie gegen einen körperlich robusten Gegner.

Der SV Olympia Uelsen möchte am Samstag den nächsten Heimsieg in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einfahren. Gegen Schlusslicht SV Hage soll der Anschluss an die oberen Tabellenplätze gehalten werden. Trainer Mathias Hendriks sieht die Favoritenrolle zwar bei seiner Mannschaft, warnt aber eindringlich davor, den Gegner zu unterschätzen.

„Am Samstag kommt der zurzeit Tabellenletzte zu uns nach Uelsen“, sagte Hendriks vor der Begegnung. Trotz der Ausgangslage erwartet der Trainer keine einfache Aufgabe. „Wir dürfen den Gegner absolut nicht unterschätzen, denn die Ergebnisse sind immer knapp gewesen“, erklärte er.

Besonders das Hinspiel dient dabei als Warnung. Damals kam Uelsen gegen Hage nicht über ein 1:1 hinaus. „Auch im Hinspiel konnten wir gegen eine starke Hager Mannschaft nur über ein 1:1 hinauskommen“, erinnerte Hendriks. Vor allem die körperliche Präsenz des Gegners sieht er als Herausforderung: „Wir sind gewarnt vor einer körperlich starken Hager Mannschaft.“

Mit derzeit 25 Punkten rangiert Uelsen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und will die Saison erfolgreich zu Ende bringen. Entsprechend klar formulierte Hendriks das Ziel für das Heimspiel: „Wir wollen dreifach punkten und oben in der Tabelle bleiben.“