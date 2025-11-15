Uelsen unter Zugzwang – Aurich II kommt mit Rückenwind

– Foto: Marcel Eichholz

Am Sonntag empfängt der SV Olympia Uelsen den formstarken Aufsteiger SpVg Aurich II. Beide Teams wollen sich im Tabellenmittelfeld festsetzen – und beide Trainer erwarten ein enges Duell. Uelsen steht nach zuletzt ausbleibenden Erfolgserlebnissen dabei stärker unter Druck.

In der Frauen-Landesliga Weser-Ems steht für den SV Olympia Uelsen ein richtungsweisendes Heimspiel an. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks auf die U20 der SpVg Aurich. Die Ausgangslage ist klar: Uelsen steht auf Rang zehn und braucht Punkte, Aurich II reist als gefestigter Tabellen-Sechster an.



Hendriks weiß um die Schwere der Aufgabe. „Am Sonntag kommt der Aufsteiger aus Aurich nach Uelsen. Wir sind gewarnt vor der Truppe – die Ergebnisse der letzten Wochen von Aurich lassen sehen, was in der Mannschaft steckt“, sagt er. Der Coach rechnet daher mit einem engen Duell: „Es wird ein ausgeglichenes Spiel.“ Gleichzeitig macht Hendriks keinen Hehl aus der Bedeutung der Partie. „So langsam müssen wir wieder punkten, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Wir wollen uns nun auch endlich in der Liga für die Leistung der letzten Wochen belohnen.“

Personell ist Uelsen jedoch angeschlagen: „Wir müssen leider auf Isa Kelder verletzungsbedingt die nächsten Wochen verzichten und auf Selina Vrye, die im Pokalspiel die rote Karte sah“, erklärt der Trainer. Dennoch soll die Marschroute klar bleiben: „Wir treten mit breiter Brust an und wollen die drei Punkte in Uelsen behalten.“