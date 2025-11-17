– Foto: Robert Gertzen

Uelsen setzt sich nach Standardstärke gegen Aurich II durch Olympia Uelsen gewinnt dank zweier früher Kopf- und Volleytreffer mit 3:1 – Aurichs U20 findet erst spät ins Spiel.

Olympia Uelsen feiert einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die SpVg Aurich II und verschafft sich Luft im Tabellenkeller. Während Trainer Mathias Hendriks die starke Anfangsphase und Standardstärke seines Teams lobt, spricht Aurich-Coach Jan Feldkamp von einer verlorenen Partie schon in den ersten Minuten.

Olympia Uelsen hat im Heimspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen verdienten 3:1-Sieg gegen die U20 der SpVg Aurich eingefahren. Die Grundlage für den Erfolg legte Uelsen bereits in der ersten halben Stunde – mit zwei Treffern nach Standardsituationen.



Gestern, 13:00 Uhr SV Olympia Uelsen Uelsen SpVg Aurich SpVg Aurich II 3 1 Abpfiff

„Wir starteten super in die Partie und hatten Aurich weitestgehend sehr gut vom eigenen Tor ferngehalten“, erklärte Uelsens Trainer Mathias Hendriks nach dem Spiel. In der 18. Minute war es dann Kaya Reinink, die nach einer Ecke frei zum Kopfball kam und „mit ihrem ersten Tor bei den Damen zum 1:0 einnicken konnte“. Uelsen blieb am Drücker, und erneut war eine Ecke der Ausgangspunkt des nächsten Treffers: „Diesmal war Robin Marie Harde per Volley zur Stelle und stellte auf 2:0“, so Hendriks. Der Gastgeber zeigte über weite Strecken der ersten Hälfte eine klare Zweikampfstärke. „Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben den Kampf sehr gut angenommen“, betonte der Coach. Nach der Pause kam Aurich stärker ins Spiel, doch Uelsen ließ zunächst keine zwingenden Möglichkeiten zu – bis zur 68. Minute, als Madita Jürgens nach einer kurzen Unachtsamkeit den Anschlusstreffer erzielte. „Da waren wir nicht wach“, räumte Hendriks ein. Sein Team ließ sich jedoch nicht verunsichern: „Wir ließen uns aber auch danach nicht aus der Bahn bringen und stellten kurze Zeit später auf 3:1 durch Letizia Brill, die sich stark durchsetzte.“