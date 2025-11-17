Uelsen setzt sich nach Standardstärke gegen Aurich II durch

Olympia Uelsen feiert einen wichtigen 3:1-Erfolg gegen die SpVg Aurich II und verschafft sich Luft im Tabellenkeller. Während Trainer Mathias Hendriks die starke Anfangsphase und Standardstärke seines Teams lobt, spricht Aurich-Coach Jan Feldkamp von einer verlorenen Partie schon in den ersten Minuten.
Olympia Uelsen hat im Heimspiel der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen verdienten 3:1-Sieg gegen die U20 der SpVg Aurich eingefahren. Die Grundlage für den Erfolg legte Uelsen bereits in der ersten halben Stunde – mit zwei Treffern nach Standardsituationen.
„Wir starteten super in die Partie und hatten Aurich weitestgehend sehr gut vom eigenen Tor ferngehalten“, erklärte Uelsens Trainer Mathias Hendriks nach dem Spiel. In der 18. Minute war es dann Kaya Reinink, die nach einer Ecke frei zum Kopfball kam und „mit ihrem ersten Tor bei den Damen zum 1:0 einnicken konnte“. Uelsen blieb am Drücker, und erneut war eine Ecke der Ausgangspunkt des nächsten Treffers: „Diesmal war Robin Marie Harde per Volley zur Stelle und stellte auf 2:0“, so Hendriks.
Der Gastgeber zeigte über weite Strecken der ersten Hälfte eine klare Zweikampfstärke. „Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen und haben den Kampf sehr gut angenommen“, betonte der Coach. Nach der Pause kam Aurich stärker ins Spiel, doch Uelsen ließ zunächst keine zwingenden Möglichkeiten zu – bis zur 68. Minute, als Madita Jürgens nach einer kurzen Unachtsamkeit den Anschlusstreffer erzielte. „Da waren wir nicht wach“, räumte Hendriks ein. Sein Team ließ sich jedoch nicht verunsichern: „Wir ließen uns aber auch danach nicht aus der Bahn bringen und stellten kurze Zeit später auf 3:1 durch Letizia Brill, die sich stark durchsetzte.“
Für Hendriks war der Dreier nicht nur verdient, sondern auch wegweisend: „Das waren wichtige Punkte, wir haben den Anschluss nicht verloren, das ist das Wichtigste. Nächste Woche kommt Harderberg nach Uelsen. Auch dort wollen wir dreifach punkten, um weiter ins Mittelfeld vorzurücken.“
Auf Auricher Seite überwog dagegen der Ärger über eine verschlafene Anfangsphase. Trainer Jan Feldkamp analysierte nüchtern: „Unsere U20 fand in Uelsen nur schwer ins Spiel und konnte an die Leistungen der letzten Partien nicht anknüpfen. Zwei Gegentore nach Standards brachten das Team früh in Rückstand.“ Erst gegen Ende der ersten Halbzeit kam seine Mannschaft besser in die Partie. Nach dem Seitenwechsel zeigte Aurich laut Feldkamp „eine deutlich bessere Leistung und verdiente sich den Anschlusstreffer“. In einer druckvollen Phase verpasste Aurich den Ausgleich – und wurde eiskalt bestraft. „Trotz der druckvollen Phase fiel jedoch das entscheidende dritte Gegentor. Die Partie war letztlich schon in der Anfangsphase verloren“, bilanzierte er. Für die kommenden Wochen gibt Feldkamp die Richtung klar vor: „Unser Ziel wird sein, mehr Konstanz in die Leistung unserer jungen Mannschaft zu bekommen.“
Mit dem Sieg verbessert sich Uelsen auf Rang zehn und rückt wieder näher an das Tabellenmittelfeld heran. Aurich II bleibt dagegen im breiten Mittelfeld stecken und muss weiter an seiner Stabilität arbeiten.