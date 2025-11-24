Uelsen ringt Harderberg nieder und festigt Platz im Tabellenmittelfeld

SV Olympia Uelsen gewinnt am 23. November mit 2:1 gegen den SV Harderberg. In einem umkämpften Landesliga-Duell entscheiden Effizienz und ein spätes Tor, während Trainer Mathias Hendriks ein ausgeglichenes Spiel sieht.

Der SV Olympia Uelsen hat sich am vergangenen Wochenende in der Frauen-Landesliga Weser-Ems einen hart erkämpften 2:1-Heimsieg gegen den SV Harderberg gesichert. In einer Partie, die geprägt war von intensiven Zweikämpfen und langen Phasen im Mittelfeld, blieb der Ausgang bis in die Schlussminuten offen.

Die Antwort seiner Mannschaft folgte in der 33. Minute: Leonie Vrye setzte sich auf der rechten Außenbahn stark durch und bediente in der Mitte Letizia Brill, die zum 1:1-Ausgleich vollendete. „In der 33. Minute setzte sich Leonie Vrye stark auf der rechten Seite durch und fand in der Mitte Letizia Brill, die schön zum 1:1 vollendete.“

Olympia-Trainer Mathias Hendriks beschrieb das Duell als „umkämpftes Spiel gegen Harderberg“, in das seine Mannschaft zunächst gut gefunden habe. Doch die frühe Stabilität hielt nicht lange. „Wir sind gut ins Spiel gekommen, dann aber eiskalt von Harderberg erwischt. Eine Ecke brachte Harderberg zur 1:0-Führung. Zu dem Zeitpunkt war es aber nicht unverdient, da wir uns nicht viele Möglichkeiten erspielt hatten.“

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel ausgeglichen. Chancen blieben auf beiden Seiten lange Mangelware. „Nach der Pause war es eher ein Spiel, das sich viel im Mittelfeld abspielte. Beide Mannschaften kamen nicht zwingend vor das Tor“, sagte Hendriks. Eine der wenigen klaren Situationen hatte Olympia: „Nachdem Leonie Vrye kurze Zeit später durch war, konnte sie im Sechzehner nur noch von einer Verteidigerin gestoppt werden. Es gab Elfmeter, den darauf Robin Marie Harde verschoss. Diese Situation passte zum Spiel.“

In der Schlussphase steigerte sich Uelsen jedoch merklich. Esther Brokamp traf zunächst die Latte, doch der Abpraller fiel Vrye vor die Füße, die aus kurzer Distanz zum 2:1 einschoss. „Danach wurden wir aber stärker und belohnten uns dann auch mit dem 2:1. Zuvor scheiterte Esther Brokamp an der Latte, den darauffolgenden Abpraller nutzte Leonie Vrye und schoss aus kurzer Distanz ein.“

Harderberg drängte in den letzten Minuten noch zweimal gefährlich auf den Ausgleich, doch Olympia rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Hendriks zeigte sich erleichtert, wollte den Sieg aber nicht überbewerten: „Am Ende ist es ein glücklicher Sieg, beide Mannschaften hätten ein Unentschieden verdient gehabt.“

Durch den Erfolg rückt Uelsen in der Tabelle auf 14 Punkte vor und bleibt im breiten Mittelfeld der Liga, während Harderberg auf Rang zehn verharrt.