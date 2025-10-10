Uelsen reist mit kleinem Kader nach Hage

– Foto: René Diebel

Für den SV Olympia Uelsen steht am Samstag die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Beim SV Hage will die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks wichtige Punkte im Tabellenkeller holen – trotz eines stark dezimierten Kaders.

Wenn der SV Olympia Uelsen am Samstag beim SV Hage antritt, wird Geduld und Teamgeist gefragt sein. Die Partie in der Landesliga Weser-Ems bedeutet nicht nur die längste Anreise der Saison, sondern stellt die Grafschafterinnen auch personell vor Herausforderungen. „Die weiteste Auswärtsfahrt steht an und wir reisen leider mit einem dezimierten Kader an“, erklärte Trainer Mathias Hendriks vor der Begegnung.



Dank einer kurzfristigen Spielverlegung bleibt Uelsen jedoch überhaupt spielfähig. „Dank der geänderten Uhrzeit können wir dennoch antreten, da es abends um 18 Uhr schwierig für uns geworden wäre. Hier nochmal ein Dank an den SV Hage“, so Hendriks. Trotz der angespannten Personalsituation zeigt sich der Coach kämpferisch: „Trotz des kleinen Kaders treten wir an und wollen die drei Punkte mit in die Grafschaft nehmen. Wir wollen Hage auf Abstand halten.“ Mit einem Sieg könnte Uelsen sich etwas Luft im unteren Tabellenfeld verschaffen – aktuell trennen die beiden Teams nur vier Punkte.