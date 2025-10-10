Uelsen reist mit kleinem Kader nach Hage

Für den SV Olympia Uelsen steht am Samstag die weiteste Auswärtsfahrt der Saison an. Beim SV Hage will die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks wichtige Punkte im Tabellenkeller holen – trotz eines stark dezimierten Kaders.
Wenn der SV Olympia Uelsen am Samstag beim SV Hage antritt, wird Geduld und Teamgeist gefragt sein. Die Partie in der Landesliga Weser-Ems bedeutet nicht nur die längste Anreise der Saison, sondern stellt die Grafschafterinnen auch personell vor Herausforderungen. „Die weiteste Auswärtsfahrt steht an und wir reisen leider mit einem dezimierten Kader an“, erklärte Trainer Mathias Hendriks vor der Begegnung.
Dank einer kurzfristigen Spielverlegung bleibt Uelsen jedoch überhaupt spielfähig. „Dank der geänderten Uhrzeit können wir dennoch antreten, da es abends um 18 Uhr schwierig für uns geworden wäre. Hier nochmal ein Dank an den SV Hage“, so Hendriks.
Trotz der angespannten Personalsituation zeigt sich der Coach kämpferisch: „Trotz des kleinen Kaders treten wir an und wollen die drei Punkte mit in die Grafschaft nehmen. Wir wollen Hage auf Abstand halten.“ Mit einem Sieg könnte Uelsen sich etwas Luft im unteren Tabellenfeld verschaffen – aktuell trennen die beiden Teams nur vier Punkte.
Abseits des Spielfelds gab es in Uelsen zudem positive Nachrichten: „Unter der Woche gab es noch tolle Nachrichten, wir konnten mit Ulrike Kronemeyer eine Spielerin zu unserem Kader hinzugewinnen“, berichtete Hendriks. Nach drei Jahren Fußballpause wird die Rückkehrerin das Team ab kommender Woche verstärken. „Kronemeyer passt perfekt in unser Team, und wir freuen uns über eine weitere Spielerin für unseren kleinen Kader.“
Am Samstag muss Hendriks allerdings noch ohne sie auskommen. Dennoch reist Olympia Uelsen mit klarer Zielsetzung nach Hage – mit Kampfgeist, Zusammenhalt und dem Willen, die Punkte in die Grafschaft zu holen.