Uelsen reist mit breiter Brust nach Osnabrück

Am Sonntag steht für den SV Olympia Uelsen die dritte Runde des Frauen-Bezirkspokals Weser-Ems an. Die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks gastiert bei der SG Holzhausen/Schölerberg/TuS Nahne – und geht nach zuletzt starken Leistungen mit viel Selbstvertrauen in die Partie.

Für den SV Olympia Uelsen wartet am Sonntag ein spannendes Pokalduell: In der dritten Runde des Frauen-Bezirkspokals Weser-Ems reist das Team von Trainer Mathias Hendriks zur SG Holzhausen/Schölerberg/TuS Nahne, einem Kreisligisten aus dem Raum Osnabrück. Trotz der Ligaunterschiede erwartet Hendriks eine anspruchsvolle Aufgabe.

„Wir freuen uns auf die Aufgabe gegen den Kreisligisten aus Osnabrück. Natürlich haben wir das Ziel, in die nächste Runde einzuziehen – wir gehen mit breiter Brust in die Partie“, betont der Uelser Trainer. Der Gegner sei nicht zu unterschätzen: „Uns erwartet ein guter Gegner, der in den letzten Jahren auch Bezirksliga-Erfahrung gesammelt hat und nicht umsonst schon in der dritten Runde steht.“

Olympia Uelsen hat in den vergangenen Wochen in der Landesliga Weser-Ems gezeigt, dass die Formkurve nach oben zeigt. Besonders der 3:0-Erfolg gegen die SG Schwefingen/Union Meppen in der zweiten Pokalrunde unterstrich die Stärke des Teams. Entsprechend positiv ist die Stimmung im Lager der Grafschafterinnen. „Wir brauchen uns nach den letzten Spielen auf keinen Fall verstecken. Wir haben diese Woche intensiv trainiert und sind positiv gestimmt“, erklärt Hendriks.