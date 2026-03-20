Uelsen peilt Heimsieg an – Hinspiel soll keine Rolle mehr spielen

– Foto: Nicole Seidl

Nach stabilen Wochen will Uelsen im Heimspiel nachlegen und den Abstand nach unten weiter ausbauen. Der Fokus liegt dabei ganz auf der eigenen Leistung.

In der Frauen-Landesliga Weser Ems empfängt der SV Olympia Uelsen am Sonntag den Krusenbuscher SV. Die Gastgeber gehen als Tabellenfünfter in die Partie und wollen mit einem weiteren Erfolg ihre Position im gesicherten Mittelfeld festigen.

Trainer Mathias Hendriks richtet den Blick vor allem nach vorne und will das Hinspiel aus den Köpfen bekommen: „Am Sonntag steht für uns das Spiel gegen Krusenbusch an, das Hinspiel wollen wir ganz schnell vergessen. So wie es Selina Vrye im letzten Bericht schon geschrieben hatte.“ Stattdessen liegt der Fokus klar auf der eigenen Entwicklung: „Wir wollen auf uns schauen und die guten Leistungen der letzten Wochen mitnehmen.“

Mit einem möglichen Sieg könnte sich Uelsen weiter von den unteren Tabellenregionen absetzen. „Mit einem Sieg haben wir auf die Abstiegsplätze neun Punkte Abstand. Genau da wollen wir hin“, betont Hendriks.

Die Zielsetzung für das Heimspiel ist entsprechend eindeutig formuliert: „Wir spielen voll auf Sieg und wollen im Heimspiel überzeugen.“

Angesichts der aktuellen Tabellensituation – Uelsen rangiert im gesicherten Mittelfeld, während Krusenbusch im unteren Bereich steht – gehen die Gastgeber als Favorit in die Begegnung. Dennoch wird entscheidend sein, ob es ihnen gelingt, die zuletzt gezeigten Leistungen zu bestätigen und die Partie entsprechend zu kontrollieren.