Uelsen macht Klassenerhalt perfekt

Der SV Olympia Uelsen hat sich am vorletzten Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit einem souveränen 3:0-Erfolg gegen den SV Hage den Klassenerhalt gesichert. Vor heimischer Kulisse kontrollierte die Mannschaft von Trainer Mathias Hendriks die Partie über weite Strecken und ließ dem Tabellenletzten nur wenige Möglichkeiten.

„Heute haben wir absolut verdient den Heimsieg gegen Hage eingefahren und sichern uns damit den Klassenerhalt“, sagte Hendriks nach der Begegnung. Seine Mannschaft sei von Beginn an „sicher im Spiel“ gewesen und habe sich früh gute Chancen erarbeitet. Lediglich in der Anfangsphase erlaubte sich Uelsen einen kurzen Wackler, als eine Hager Angreiferin nach einem Ballverlust frei auf das Tor zulief, die Gelegenheit jedoch ungenutzt ließ.

Anschließend übernahm Uelsen zunehmend die Kontrolle. Isa Kelder brachte die Gastgeberinnen in der 18. Minute verdient in Führung. Auch danach bestimmte Olympia mit viel Ballbesitz und konsequentem Spiel in der gegnerischen Hälfte das Geschehen. „Danach passte viel in der Hager Hälfte. Wir dominierten die Halbzeiten mit viel Ballbesitz und konnten den Sieg verdient über die Zeit bringen“, erklärte Hendriks.

Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe Letizia Brill in der 76. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Den Schlusspunkt setzte Leonie Vrye kurz vor Ende der Partie mit dem Treffer zum 3:0-Endstand.

Mit dem Erfolg festigte der SV Olympia Uelsen nicht nur den Klassenerhalt, sondern verbesserte sich auch auf Rang fünf der Tabelle. Entsprechend zufrieden zeigte sich Hendriks nach dem Schlusspfiff: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben drei Tage vor Saisonende den Klassenerhalt erreicht und wollen nun den fünften Platz festigen. Mit ein bisschen Glück klettert man ja noch.“