Uelsen liefert Concordia Emsbüren einen harten Kampf – späte Niederlag

Bis kurz vor Abpfiff war der SV Olympia Uelsen am Sonntagnachmittag drauf und dran, dem ungeschlagenen Spitzenreiter der Frauen-Landesliga Weser-Ems Punkte abzunehmen. Am Ende aber reichte es nicht, Concordia Emsbüren drehte die Partie in der Nachspielzeit und siegte mit 3:2.





Trainer Mathias Hendriks betonte zunächst die schwierigen Voraussetzungen: „Erstmal muss man sagen, dass wir ersatzgeschwächt nach Emsbüren gereist sind. Somit mussten uns mit Imke Hofste, Lea Kennepohl und Malin Ortmann aus der 2. Damen unterstützen. Dazu kam noch Michaela Indzoan, die seit der letzten Saison nicht mehr spielt und wir sie reaktivieren mussten.“

Uelsen begann stark und setzte den Tabellenführer früh unter Druck. „Von der ersten Minute waren wir voll im Spiel und hatten Emsbüren voll im Griff. Große Torchancen blieben aus, dies aber auf beiden Seiten“, analysierte Hendriks. Die taktische Marschroute sei klar gewesen: „Unsere Taktik war klar – gut stehen und das Zentrum schließen, um die Spielstärke, die Emsbüren im Zentrum hat, das Spielen schwer zu machen. Mit der Taktik wollten wir dafür sorgen, dass wir dann für die Offensive durch Konter Nadelstiche setzen wollten. Was uns voll gelungen ist.“

Kurz vor der Pause wurde diese Strategie belohnt: Ein Konter konnte nur durch ein taktisches Foul gestoppt werden, und Esther Brokamp verwandelte den fälligen Freistoß sehenswert zur Führung. Bis weit in die zweite Halbzeit hinein hielt Uelsen die Führung und ließ Emsbüren kaum zur Entfaltung kommen. „Bis zur 85. Minute ging unser Spiel super auf, dann wurden die Körner weniger und Emsbüren drückte auf den Ausgleich. Den sie dann auch prompt nutzten. Kurz danach fiel dann noch der Siegtreffer für Emsbüren“, schilderte Hendriks die entscheidenden Minuten.

Trotz des bitteren Endes fand der Trainer lobende Worte: „Ich sag mal so: Solche Niederlagen tun weh. Ziehe aber trotzdem den Hut vor meiner Mannschaft – denn wir haben es Emsbüren super schwer gemacht.“

Mit sechs Punkten aus fünf Spielen steht Uelsen im Mittelfeld der Tabelle. Der enge Spielverlauf gegen den Spitzenreiter dürfte der Mannschaft jedoch Mut machen für die kommenden Aufgaben. Concordia Emsbüren bleibt mit vier Siegen aus vier Spielen Tabellenführer und bewies einmal mehr seine Qualität in der Schlussphase.