Uelsen dominiert, Osnabrück bleibt zu harmlos

– Foto: Florian Weiden

Der SV Olympia Uelsen hat beim Osnabrücker SC einen verdienten 2:1-Auswärtssieg eingefahren und damit seine Position im Tabellenmittelfeld gefestigt. Die Gäste bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen, während der OSC vor allem defensiv überzeugte, offensiv jedoch zu selten gefährlich wurde.

„Wir sind mit breiter Brust nach Osnabrück gereist und mit dem klaren Ziel, die drei Punkte mitzunehmen. Dies ist uns auch gelungen“, sagte Uelsens Trainer Mathias Hendriks. Seine Mannschaft habe „von Anfang an das Spiel im Griff“ gehabt und den Gegner kaum vor das eigene Tor kommen lassen. Lediglich die Chancenverwertung ließ zunächst zu wünschen übrig: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht eiskalt vorm Tor und scheiterten oft an der Torhüterin des OSC.“

Nach der Pause setzte sich die spielerische Überlegenheit schließlich auch im Ergebnis durch. „In der zweiten Halbzeit machten wir genau da weiter, wo wir aufgehört hatten“, so Hendriks. Ulrike Kronemeyer (55.) und Chiara Kösters (69.) nutzten ihre Möglichkeiten und brachten Uelsen mit 2:0 in Führung. In der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als der OSC nach einer Ecke durch Anna Kollhoff (80.) verkürzte. „Wir machten es dann in der Schlussphase unnötig spannend, ließen danach aber nichts mehr zu“, erklärte Hendriks. Sein Fazit: „Ein verdienter Sieg.“

Auf Seiten der Gastgeber fiel die Analyse differenziert aus. „Ja, leider wieder verloren. Uelsen hat über weite Strecken das Spiel gemacht und auch ein Stück weit dominiert, das muss man anerkennen“, sagte OSC-Trainer Philipp Mennemann. Dennoch habe seine Mannschaft defensiv eine ordentliche Leistung gezeigt: „Wir haben es sehr, sehr gut verteidigt. Ich glaube, wir haben ihnen sehr große Probleme gemacht, ein Tor zu schießen.“

Offensiv hingegen fehlte es dem Tabellenletzten an Durchschlagskraft. „Wir haben nach vorne leider nicht so richtig Punch entwickeln können. Wenn wir dann mal durchgebrochen sind, sind wir auch leider nicht gefährlich geworden“, so Mennemann. Besonders im letzten Drittel offenbarte der OSC Schwächen: „Uns hat gefehlt, dass wir nicht in den Sechzehner gekommen sind und keine Abschlüsse hatten.“

Trotz der erneuten Niederlage sieht der Trainer Fortschritte: „Es ist weiterhin ein recht positiver Trend zu erkennen. Wir kämpfen, wir spielen streckenweise echt guten Fußball und auch ein bisschen reifer als in der Hinrunde.“ Gleichzeitig mahnt er zur realistischen Einordnung: „Es bringt uns nichts, wenn wir es schönreden, weil wir am Ende die Spiele verlieren.“ Dennoch sei die Entwicklung erkennbar: „Die Mannschaft macht insgesamt einen ordentlichen Job. Wenn wir den Weg so weitergehen, werden wir auch noch das eine oder andere Pünktchen holen.“

Während Uelsen mit dem Auswärtssieg weiter nach oben blickt, bleibt der Osnabrücker SC trotz erkennbarer Fortschritte weiterhin am Tabellenende.