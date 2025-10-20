Uelsen belohnt sich spät – Punkt gegen Jemgum

Der SV Olympia Uelsen zeigte gegen den Tabellendritten aus Jemgum eine überzeugende Leistung, ließ jedoch mehrere gute Chancen liegen. Am Ende reichte ein spätes Eigentor zum verdienten Punktgewinn.

Der SV Olympia Uelsen hat sich am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden vom SV Ems Jemgum getrennt. Gegen den favorisierten Tabellendritten zeigte das Team von Trainer Mathias Hendriks eine starke Vorstellung, verpasste es aber, seine guten Möglichkeiten konsequent zu nutzen.

„Heute war es eine sehr überzeugende Leistung gegen Jemgum“, resümierte Hendriks nach dem Spiel. „Wir sind aber leider nicht effektiv genug, um hundertprozentige Chancen zu erspielen.“ Seine Mannschaft habe „kämpferisch eine sehr gute Leistung gegen eine Mannschaft gezeigt, die wir überhaupt nicht einschätzen konnten“.

Die Gäste aus Jemgum gingen in der 31. Minute durch Milena Voß in Führung, ehe Uelsen nach der Pause immer stärker wurde. Besonders nach dem Ausgleich war das Heimteam tonangebend: „Unser Vorhaben wurde super umgesetzt, nur leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt. Nach dem Ausgleich waren wir am Drücker und konnten den Siegtreffer leider nicht mehr erzielen. Am Ende wäre er verdient gewesen“, so Hendriks.