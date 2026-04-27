Uelsen belohnt sich – Comeback-Tor ebnet den Weg zum Heimsieg

– Foto: Florian Weiden

In einer ausgeglichenen Partie setzt sich Uelsen knapp durch. Ein emotionales Comeback-Tor kurz vor der Pause bringt die Gastgeberinnen auf Kurs, auch wenn es am Ende noch einmal spannend wird.

Der SV Olympia Uelsen hat im Heimspiel gegen die SG Schwefingen/Union Meppen einen knappen 2:1-Erfolg gefeiert und damit drei wichtige Punkte eingefahren. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie entschieden Effizienz und ein besonderer Moment kurz vor der Halbzeitpause das Spiel.

„Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel mit dem besseren Ende für uns“, bilanzierte Uelsens Trainer Mathias Hendriks. Seine Mannschaft habe die eigenen Vorgaben umgesetzt und sich dafür rechtzeitig belohnt: „Wir konnten genau das umsetzen, was wir wollten, und haben uns dann kurz vor der Halbzeit belohnt.“

Für den emotionalen Höhepunkt sorgte Neele Jakobs, die nach langer Verletzungspause zurückkehrte und direkt traf. „Neele Jakobs feierte nach 938 Tagen ihr Comeback und trifft zum wichtigen 1:0 kurz vor der Pause“, so Hendriks. Der Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) verschaffte Uelsen die wichtige Führung.

Dabei hätte das Spiel auch eine andere Richtung nehmen können. Die Gäste aus Schwefingen vergaben in der Anfangsphase mehrere Möglichkeiten. „Wir konnten leider in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht nutzen und gehen durch ein ärgerliches Gegentor mit einem Rückstand in die Pause“, erklärte Trainer Johannes Meiners.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich Uelsen zunächst stabil und kontrolliert. „Nach der Halbzeit kamen wir gut aus der Pause und haben Meppen weit vom Tor weggehalten“, sagte Hendriks. Folgerichtig erhöhte Ulrike Kronemeyer in der 59. Minute auf 2:0.

Doch Schwefingen blieb im Spiel. „In der zweiten Halbzeit kommt Uelsen besser ins Spiel und geht durch ein gut herausgespieltes Tor mit 2:0 in Führung. Zu dem Zeitpunkt ärgerlich, weil wir weiterhin Chancen haben“, so Meiners. Seine Mannschaft verkürzte kurz vor Schluss durch Eliana Khachab (87.) und setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte.

„Nach unserem Anschlusstreffer werfen wir noch mal alles nach vorne, können aber leider keine Punkte mitnehmen“, sagte Meiners. Auch Hendriks räumte ein, dass es unnötig spannend wurde: „Nach einem individuellen Fehler haben wir es noch unnötig spannend gemacht, aber am Ende konnten wir den Sieg verdient eintüten.“

So blieb es beim knappen Heimsieg für Uelsen, während Schwefingen erneut ohne Ertrag blieb. „Wieder ein Spiel, in dem wir super auftreten, aber leider am Ende nichts mitnehmen können“, fasste Meiners zusammen.