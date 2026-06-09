Uelsen beendet Saison mit souveränem Auswärtssieg

– Foto: Helmut Vortanz

Mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg bei der SpVg Aurich II hat der SV Olympia Uelsen die Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems abgeschlossen. Während die Gastgeberinnen einen frühen Rückstand nicht mehr aufholen konnten, zog Olympia ein positives Fazit unter eine Spielzeit mit einigen Herausforderungen.

Der SV Olympia Uelsen hat sich am letzten Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit einem souveränen 3:0-Auswärtssieg bei der SpVg Aurich II den sechsten Tabellenplatz gesichert. Die Gäste erwischten dabei einen perfekten Start und stellten früh die Weichen auf Sieg.

Bereits in der 7. Minute brachte Neele Jakobs die Uelserinnen nach einem sehenswerten Spielzug in Führung. Nur eine Minute später nutzte sie einen Fehlpass in der Auricher Defensive und erhöhte mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern auf 2:0. Trainer Mathias Hendriks sprach von einem „Auftakt nach Maß“ und sah seine Mannschaft von Beginn an spielbestimmend.

Aurich hingegen fand nur schwer in die Partie. „Im letzten Ligaspiel der Saison erwischten wir keinen guten Start und gerieten früh mit 0:2 in Rückstand“, erklärte Trainer Jan Feldkamp nach der Begegnung. Uelsen habe seine Chancen konsequent genutzt, während seine Mannschaft „in der ersten Halbzeit oft einen Schritt zu spät war und im letzten Drittel zu selten gefährlich wurde“.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Olympia die aktivere Mannschaft. Die Gäste arbeiteten konsequent gegen den Ball, standen kompakt und ließen den Gastgeberinnen nur wenige Räume. Zwar stabilisierte sich Aurich defensiv etwas und kam zu einzelnen Möglichkeiten, doch die Chancen blieben ungenutzt. „Nach der Pause kamen wir besser ins Spiel, standen defensiv etwas stabiler und hatten auch unsere Möglichkeiten, konnten sie aber nicht nutzen“, sagte Feldkamp.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 71. Minute: Selina Vrye setzte zu einem Solo an und traf mit einem Distanzschuss zum 3:0-Endstand. Für Hendriks war der Erfolg ein passender Abschluss einer intensiven Saison: „Vor der Saison war für uns klar, dass wir die Liga halten wollen. Dafür mussten wir im Laufe der Spielzeit auch immer wieder auf die Unterstützung unserer zweiten Mannschaft zurückgreifen.“

Besonders stolz zeigte sich der Trainer über die Entwicklung seines Teams: „Jede einzelne Spielerin hat im Laufe der Saison Fortschritte gemacht. Das macht mich besonders stolz. Wir sind als Mannschaft eng zusammengerückt und haben uns sportlich wie menschlich weiterentwickelt.“

Trotz der Niederlage zog auch Aurich ein positives Saisonfazit. „Trotz der Niederlage blicken wir auf eine starke Entwicklung und eine gute Saison zurück“, betonte Feldkamp nach dem letzten Auftritt seiner Mannschaft.

Für die Spielerinnen aus Uelsen beginnt nun zunächst die Sommerpause, ehe Anfang Juli die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit startet.