Ülker-Tor entscheidet Wülfrather Test gegen Landesligisten

Der FCW brachte ein in jeder Hinsicht bewegtes Wochenende hinter sich. Ehe am Sonntagnachmittag der Test gegen den Landesligisten Niederwenigern angepfiffen wurde, hatten die Spieler im Rahmen eines Trainingslagers auf der eigenen Anlage – beginnend am Donnerstagabend – sechs Übungseinheiten absolviert. Gleichbedeutend mit schweren Beinen in der Partie gegen den Landesligisten? Nicht unbedingt.
„Nach der intensiven Belastung haben die Jungs durch die Reihe eine überzeugende Leistung gezeigt. Bei allen war der Wille zu erkennen, sich positiv zu präsentieren. Da wurde im entscheidenden Moment auch noch der letzte Meter gemacht. Schließlich sind die Sportfreunde nicht irgendein Gegner, sondern eine gestandene Landesligamannschaft“, lobte FCW-Coach Joscha Weber auch das Team aus seinem Heimatort. Der Gast versuchte es anfangs mit Pressing. Darauf wussten die Wülfrather früh die richtige Antwort und übten ihrerseits Druck auf den Gegner aus, dem in seinen Offensivbemühungen dadurch oft die Präzision im Passspiel fehlte.
„Nach eigenen Ballverlusten haben bei uns alle direkt wieder umgeschaltet und den Rückwärtsgang eingelegt. Das hat über weite Strecken richtig gut funktioniert“, so Weber. Abstriche musste der Chefcoach indes bei der Chancenverwertung machen. Aber das ist in dieser Phase der Vorbereitung zu verkraften. Zweimal Toni Zupo, Timo Mehlich und auch Lukas Trier scheiterten am gut aufgelegten SF-Keeper Tim Höppner.
Das Tor des Tages ging kurz vor der Pause (44.) auf das Konto von Hasan Ülker, der nach einer Eckballvariante mit Robin Köhler zwei Gegner ins Leere laufen ließ und dann das Spielgerät sehenswert hoch im Torwinkel unterbrachte. Die Gäste wiederum kamen gegen die konzentriert zu Werke gehende FCW-Defensive nur zu einer nennenswerten Möglichkeit: In der 14. Minute, als der noch abgefälschte Schuss von Romano Mandel den Querbalken streifte. Letztlich ein erfolgreicher Abschluss des viertägigen Trainingslagers im Lhoist Sportpark. Nicht nur der Fußball stand dabei im Mittelpunkt. Es ging ja auch darum, dass der in Teilen neue Kader auch bezüglich Teamgeist zusammenwächst. Dazu wurden wichtige Weichen gestellt.
Maik Bleckmann, wen auch sonst, bestimmte das Trainertrio Joscha Weber, Thomas Cyrys und Sebastian Herweg als neuen Kapitän. Ohnehin gab es keinen Zweifel, dass der Abwehrchef, der dieses Amt ja schon in der vergangenen Saison innehatte, das Team auch in der kommenden Bezirksliga-Spielzeit anführt – sportlich wie charakterlich. Stellvertreter des 38-Jährigen sind Arman Corovic und Hasan Ülker.
Gleich mit einer Doppelschicht setzen die Wülfrather ihr Vorbereitungsprogramm fort. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr – IMS-Arena, Bahnhofstraße) geht es zu Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert. Exakt 24 Stunden später kommt Sparta Bilk Düsseldorf zum Erbacher Berg.