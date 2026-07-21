Ülker-Tor entscheidet Wülfrather Test gegen Landesligisten Der 1. FC Wülfrath überzeugt trotz eines intensiven Trainingslagers. Jetzt geht es zu Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert. Maik Bleckmann bleibt Kapitän. von RP / Elmar Rump · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Erfolgreicher Test gegen Niederwenigern – Foto: Tom Klesper

Der FCW brachte ein in jeder Hinsicht bewegtes Wochenende hinter sich. Ehe am Sonntagnachmittag der Test gegen den Landesligisten Niederwenigern angepfiffen wurde, hatten die Spieler im Rahmen eines Trainingslagers auf der eigenen Anlage – beginnend am Donnerstagabend – sechs Übungseinheiten absolviert. Gleichbedeutend mit schweren Beinen in der Partie gegen den Landesligisten? Nicht unbedingt.

„Nach der intensiven Belastung haben die Jungs durch die Reihe eine überzeugende Leistung gezeigt. Bei allen war der Wille zu erkennen, sich positiv zu präsentieren. Da wurde im entscheidenden Moment auch noch der letzte Meter gemacht. Schließlich sind die Sportfreunde nicht irgendein Gegner, sondern eine gestandene Landesligamannschaft“, lobte FCW-Coach Joscha Weber auch das Team aus seinem Heimatort. Der Gast versuchte es anfangs mit Pressing. Darauf wussten die Wülfrather früh die richtige Antwort und übten ihrerseits Druck auf den Gegner aus, dem in seinen Offensivbemühungen dadurch oft die Präzision im Passspiel fehlte. Das hat beim FCW gut funktioniert – Hasan Ülker zum Matchwinner „Nach eigenen Ballverlusten haben bei uns alle direkt wieder umgeschaltet und den Rückwärtsgang eingelegt. Das hat über weite Strecken richtig gut funktioniert“, so Weber. Abstriche musste der Chefcoach indes bei der Chancenverwertung machen. Aber das ist in dieser Phase der Vorbereitung zu verkraften. Zweimal Toni Zupo, Timo Mehlich und auch Lukas Trier scheiterten am gut aufgelegten SF-Keeper Tim Höppner.