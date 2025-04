ÜFL Spiel Rhinos gegen Crocodiles mit Stargast Arnd Zeigler

Es war das allererste Ligaspiel der Crocodiles Herongen in der Übergewichtigen Fussball Liga NRW.

Am Freitagabend, den 11.04, fand auf der Anlage der VfL Sportfreunde 07 in Essen Rüttenscheid ein ganz besonderes Spiel statt.

Ein buntes Rahmenprogramm und 350 Zuschauer sorgten für eine phänomenale Stimmung an der Veronikastraße.

Ein Opernstar der Rhinos hat mit Songs wie "Steigerlied" und "You never Walk alone" für Gänsehautstimmung bei Spielern und Fans gesorgt.

Als das Spiel dann nach einer schönen Einlaufchoreografie los ging, wurde auch auf dem Platz schöner Fußball gezeigt.

Die Rhinos haben dabei druckvoll begonnen und führten nach 11 Minuten schon mit 3:0.

Besser kann ein Saisonauftakt zuhause nicht sein.

Die Heronger Krokodile taten sich lange schwer und hatten in ihrem ersten Ligaspiel der Geschichte lange ihre Probleme ins Spiel zu finden.

Mitte der ersten Halbzeit hatten Sie dann auch ein paar schöne Chancen auf einen Torerfolg, 2 mal parierte aber die Essener Torfrau Sonja Rademacher souverän.

Key - Fact zum Spiel: auch bei den Herongern stand eine Torfrau mit Annika Tomson auf dem Platz, da in der ÜFL NRW mit gemischten Mannschaften angetreten werden kann.

So ging es mit einem verdienten 5:0 für die Rhinos in die Halbzeitpause.

Nach der Pause hielt Herongen lange Zeit gut mit und schaffte in der 59. Minute auch ihren allerersten Ligatreffer in ihrer Geschichte.

Eine clevere Freistoßvariante nutze Andre Sieben mit einem präzisen festen Schuss zum Anschlusstreffer von 8:1 nach guter Vorlage von Thomas Koch.

Den Schlusspunkt setzen erneut die Rhinos, die das Spiel verdient mit 9:1 gewonnen haben.

Die Crocodiles Herongen existieren erst seit Januar 2025, für ihre kurze Zeit der Teamfindung hat vieles schon richtig gut ausgesehen, auch wenn die Rhinos sportlich das Spiel mit schönen Spielzügen lange Zeit bestimmten.

Es war sein sehr faires Spiel, das leider nur durch eine Verletzung eines Essener Spielers leicht getrübt wurde.

Wir wünschen dem Spieler eine schnelle Genesung.

Vielen Dank auch an die sehr faire und solide Spielleitung durch Marcus Bonna.

Es war ein toller Fußballabend der Lust auf mehr Fußball aus der ÜFL NRW gemacht hat, auch Herongen wird seinen Weg gehen.

Am 2 Spieltag haben Sie die Chance bei den Teutonia Vikings in Waltrop vielleicht für eine Überraschung und ihre erste Punkte zu sorgen.

Die Rhinos haben am 2. Spieltag ein Derby bei den Giant Oaks aus Duisburg.

2 Spiele, die man sich nicht entgehen lassen sollte.