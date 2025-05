Üfingen empfängt Vahdet – Wendessen misst sich mit Harzburg

TSV Üfingen (9./39 Pkt.) – KSV Vahdet Salzgitter (11./33 Pkt.)

Üfingen gewann zuletzt zweimal in Folge, unter anderem überraschend in Bad Harzburg (3:2), und möchte mit einem dritten Sieg einen gelungenen Saisonabschluss feiern. Vahdet hingegen zeigte beim 0:0 gegen den Tabellendritten eine stabile Defensivleistung. Die Gäste könnten mit einem Dreier noch auf Platz zehn springen. Beide Teams treffen zum Saisonfinale also in guter Form aufeinander.