UEFA Women's Champions League RFCUL- Budapest

Zur frühen Stunde - der Hahn hatte seit Mitternacht erst zehnmal gekräht - trafen die Luxemburger Meisterinnen vom RFCUL auf selbigen aus Ungarn, Ferencvaros.





Und es ging wirklich ungünstig los. Bereits nach sieben Minuten agierte man fortan in Unterzahl, da RFCUL-Keeperin Burton mit Glatt Rot den Platz verlassen musste.

Trotzdem zeigte das Team eine engagierte Leistung und kam auch zu Abschlüssen. In der 36 Minute war es dann allerdings so weit und Garcia nutze die Chance zum 1-0. Nun war es natürlich noch schwieriger - mit 10 Spielerinnen lief man einem Rückstand hinterher. Bezeichnender Weise fiel dann das 2-0 unglücklicherweise durch ein Eigentor; Kapitänin Wojdyla traf ins eigene Netz, wenige Minuten vor dem regulären Ende der ersten Spielhälfte.

Und auch nach dem Pausentee nutzen die Ungarinnen eine erste Unachtsamkeit und konnten durch Nagy und einen Heber auf 3-0 erhöhen.

Damit war die Messe natürlich gelesen und Ferencvaros erarbeitete sich nun in der Folge deutliche Spielvorteile. Allerdings nicht für den gesamten Rest, denn ca. 15 Minuten später nahm auch der Racing den Kampf wieder an.

Auf beiden Seiten kam es noch zu Torabschlüssen, ein Tor sollte aber keiner Partei mehr gelingen. So zogen sich Luxemburgs Meisterinnen im "Historischen-Spiel" durchaus achtbar aus der Affäre, besonders wenn man berücksichtigt, dass man mehr als 80 Minuten gegen einen nicht dezimierten Gegner anlaufen musste.

Zum Abschluss des Mini-Turniers im albanischen Shkodra treffen die Luxemburgerinnen kommenden Samstag nun noch auf den Verlierer der Partie Vllaznia - Dinamo Minsk. Hier geht es dann um die Qualifikation zu den "Play offs" zur Europaleague.