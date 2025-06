UEFA Womens Champions League

Mit Spannung wurde am gestrigen Tage die Auslosung des höchsten Europäischen Vereinswettbewerb im Frauenfussball erwartet. Im Lostopf befanden sich nämlich auch die Luxemburger Titelträgerinnen vom RFCUL. Dabei wird die Qualifikationsrunde zur Champions League in Form eines Miniturniers, wie auch im letzten Jahr, in Luxemburg ausgetragen (genauer Spielort steht noch nicht fest).



Am 30.07 treffen die Spielerinnen aus der Hauptstadt dabei auf die Griechischen Meisterinnen vom AEK Athen. Im Falle eines Weiterkommen würde man dann am 03.08 in Runde 2 entweder auf Tallin (Estland) oder Riga (Lettland) treffen.

Sofern es weitere Informationen gibt, wird FuPa diese veröffentlichen.