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UEFA Super Cup 2026 findet in der Red Bull Arena statt
Salzburg schreibt Sportgeschichte: Wie der Verein am heutigen Dienstag bekannt gab, wird die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim am 12. August 2026 zum Austragungsort des UEFA Super Cups. Damit wird erstmals ein bedeutender europäischer Klubtitel auf österreichischem Boden vergeben.
Das prestigeträchtige Duell zwischen dem amtierenden Champion der UEFA Champions League und dem Gewinner der UEFA Europa League markiert den traditionellen Auftakt der internationalen Saison. Für Salzburg bedeutet der Zuschlag der UEFA nicht nur einen organisatorischen Meilenstein, sondern auch eine enorme Aufwertung des Standorts.
Noch nie zuvor war ein österreichisches Stadion Schauplatz für das Finale eines großen UEFA-Klubwettbewerbs. Während Wien in der Vergangenheit bereits Austragungsort für Champions-League-Endspiele war (zuletzt 1995 im Ernst-Happel-Stadion), rückt nun die Mozartstadt ins Zentrum des globalen Interesses.
Die Eckdaten zum Event:
Datum: 12. August 2026
Anstoß: 21:00 Uhr
Ort: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim
Begegnung: Sieger Champions League vs. Sieger Europa League (Saison 2025/26)