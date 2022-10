UEFA Regions‘ Cup: Kicker des FC Deisenhofen glänzen auf internationaler Bühne Martin Mayer und Enrico Caruso erreichen Finalturnier der Amateur-EM

Deisenhofen – Das Tänzchen, das die Auswahlspieler des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) auf dem Rasen des Stadio Domenico Francioni im italienischen Latina hinlegten, war schon mal titelreif. Die überschäumende Freude war auch verständlich: Zwar steht das Finalturnier des UEFA Regions’ Cup, der Europameisterschaft der Amateure, erst im Juni an, doch allein dessen Erreichen (wir berichteten) ist für die BFV-Akteure ein einmaliges Erlebnis in ihrer Karriere. „Ich habe schon in der der württembergischen und in der bayerischen Jugend-Auswahl gespielt, aber nicht international. Das hier ist schon was Besonderes“, betonte Torwart Enrico Caruso vom FC Deisenhofen.

Caruso kam in zwei von drei Partien zum Einsatz, hielt bei den 2:0-Siegen gegen Nordmazedonien und Italien seinen Kasten sauber – die Basis für den Erfolg. Noch auffälliger agierte aber der zweite FCD-Spieler: Martin Mayer war an allen fünf Treffern beteiligt, zwei erzielte er sogar selbst. Das sorgte in der Heimat für Schmunzeln, denn in der Bayernliga fällt Mayer nicht als Goalgetter auf, seine Saisonbilanz zuletzt: ebenfalls zwei Treffer. „Vielleicht war das jetzt ja das i-Tüpfelchen, das Martin gebraucht hat“, hofft FCD-Coach Andreas Pummer und fügt scherzhaft hinzu: „Aber vielleicht trifft er ja nur international.“

