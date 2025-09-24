Uedesheimer Doppelpacker

Die vergangenen Wochen des SV Uedesheim hatten es in sich. Nach den Derbys gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd (0:2) und die SVG Weißenberg (4:4) holte die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert als erstes Team in dieser Saison Punkte gegen Sparta Bilk (2:2). Gegen den drittplatzierten ASV Mettmann ging der SVÜ leer aus. „Wir können mit den letzten Wochen trotz der Ergebnisse zufrieden sein. Das Unentschieden gegen Sparta Bilk war ein großer Erfolg. Wir können mit unserem Saisonstart zufrieden sein“, betont Seibert.

Sein Team fuhr als Favorit zum TVK, der nach jetzt sechs Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto hat. Im Sturmzentrum musste Seibert jedoch umstellen, da Stammstürmer Felix Frason verletzt ausfiel. Für ihn rückte der 20-jährige Flügelspieler Gabriel August ins Zentrum. Der Sommerneuzugang von A-Ligist SV Rosellen konnte am ersten Spieltag sein Bezirksliga-Debüt mit einem Treffer feiern. Auch sein erstes Spiel als Sturmspitze hätte kaum besser laufen können. Bereits nach sieben Minuten brachte er den SVÜ in Führung. Augusts zweiter Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute erhöhte er auf 2:0. Seibert: „Für Gabriel ist die Mittelstürmer-Position neu. Umso mehr freut es mich, dass er so ein starkes Spiel absolviert hat. In seiner ersten Bezirksliga-Saison so loszulegen ist bemerkenswert.“

Doppelpack nach Einwechslung

Nachdem der SV Uedesheim bereits in der vergangenen Saison in Frason und Florian Hillebrand zwei Topspieler der Kreisliga A erfolgreich in die Bezirksliga geholt hatte, blieb der Verein bei diesem Ansatz. August spielte bereits als A-Jugendlicher in der ersten Mannschaft des SV Rosellen und legte in drei Saison beeindruckende Statistiken hin: 45 Tore und 40 Vorlagen in 80 Spielen.

Der Doppelschlag von Gabriel August blieb jedoch nicht der einzige Doppelpack der Partie. In der 55. Minute kam Routinier Andre Speer in das Match. Nur vier Minuten nach seiner Einwechselung erhöhte der 34-Jährige auf 3:0. Seinen zweiten Treffer erzielte der Torschützenkönig der Aufstiegssaison per Freistoß. Er brauchte nach seiner Einwechslung nur zwanzig Minuten bis zu seinem Doppelschlag. „Bei seiner Erfahrung und Qualität wundert mich der Doppelpack nicht“, sagte Seibert indes.

Den 1:4-Anschlusstreffer konnte Florian Hillebrand in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 5:1-Endstand kontern. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung“, resümierte Seibert: „Besonders Gabriel hat gezeigt, welches Talent in der Mannschaft steckt. Jeder kann sehr zufrieden mit dem Auftritt sein.“

An dieses Ergebnis will der SV Uedesheim in den nächsten Wochen anknüpfen. In Aufsteiger Rhenania Hochdahl, der aktuell mit zwei Punkten auf Rang 16 liegt, und dem Lohausener SV, gleichauf mit dem SVÜ, erwarten die Neusser zwei machbare Aufgaben. Seibert: „Wir haben unser erstes Sechs-Punkte-Spiel gegen Kalkum gewinnen können, da müssen wir weitermachen. Die Spiele der nächsten Wochen werden zeigen, ob wir uns im Mittelfeld festsetzen können oder ob wir uns nach unten orientieren müssen.“