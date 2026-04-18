Uedesheim und Dormagen feiern Schützenfest im Derby

Uedesheim gewinnt das Tor-Spektakel. – Foto: Christian Haas

Das Derby zwischen dem SV Uedesheim und dem TSV Bayer Dormagen in der Bezirksliga hatte mit einem 5:4 (Halbzeit 0:3) nicht nur viele Tore zu bieten. Uedesheim gewann durch einen Treffer tief in der Nachspielzeit – und das nach einem Drei-Tore-Rückstand zur Pause.

Drei-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben

Auf so ein Spektakel hoffen die Zuschauer auch am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) im zweiten Rhein-Kreis-Derby des 28. Spieltages. Kreispokalfinalist 1. FC Grevenbroich-Süd könnte im Match gegen den abstiegsgefährdeten VdS Nievenheim mit einem Sieg auf Tabellenplatz sechs vorrücken, auf dem aktuell noch der TSV Bayer steht.

Nur selten verspielt im Fußball eine Mannschaft eine Führung mit mehr als zwei Toren Differenz. Aber Bayer reichte letztlich sowohl das zwischenzeitliche 3:0 als auch das 4:1 nicht. Das letzte Mal hatte die Mannschaft des Trainergespanns Marko Niestroj und Ayhan Karadeniz einen Drei-Tore-Vorsprung am zweiten Spieltag der Saison 2023/24 noch aus der Hand gegeben. Damals spielte Bayer trotz einer 3:0-Führung 3:3 beim Rather SV.

„Das darf uns so natürlich nicht passieren, wir haben uns nach dem 4:1 viel zu sicher gefühlt. Wir sind selbst schuld an der Niederlage. Wir wissen, was wir falsch gemacht haben, das gilt es jetzt aufzuarbeiten“, sagte Niestroj. Durch die Aufholjagd des SV Uedesheim wurde das Duell zum torreichsten Lokalderby dieser Bezirksligasaison. Der SVÜ war auch am zuvor torreichsten Derby beteiligt. Bereits am dritten Spieltag holten die Uedesheimer gegen die SVG Weißenberg drei Tore auf. Damals traf die SVG kurz vor Abpfiff zum 4:4-Endstand.

„Wir haben in dieser Saison schon häufig Rückstände aufgeholt. Unser größtes Problem ist die Konstanz und das auch innerhalb der Partien. Im ersten Durchgang haben wir noch Tore verschenkt und konnten uns dann doch noch mit einem Sieg belohnen“, berichtete SVÜ-Coach Oliver Seibert. Zudem konnte der Trainer den Debüt-Treffer seines Winterneuzugangs Maurice Girke feiern. Der ehemalige Offensivspieler der DJK Gnadental kam zur Rückrunde aus der Landesliga, absolvierte aufgrund einer Verletzung gegen Dormagen jedoch erst seinen zweiten Kurzeinsatz. In der Nachspielzeit traf der 30-Jährige zum ersten Mal in Grün-Weiß.

Für beide Teams war es das achte und letzte Lokalduell in dieser Saison. Trotz der Niederlage führt Bayer mit 14 Punkten im internen Duell der Kreismannschaften. Der SVÜ kommt insgesamt auf acht Punkte. Noch stehen drei Derbys aus: Neben dem Duell am Sonntag muss die SVG Weißenberg noch gegen Nievenheim und Angstgegner Grevenbroich-Süd ran. Auch in der Tabelle ist das Rennen zwischen den Neusser Teams noch eng. Nur der VdS Nievenheim ist auf dem Relegationsrang schon abgeschlagen. Nachdem der SVÜ am 28. Spieltag vorlegte, belegen Uedesheim, Grevenbroich-Süd, Weißenberg und Dormagen die Plätze neun bis sechs.

Seibert kündigt an: „Wir wollen diesen einstelligen Tabellenplatz auf jeden Fall verteidigen. In der letzten Saison wurden wir Achter, das können wir jetzt sogar noch besser machen.“