Uedesheim tütet Königstransfer ein

Vor dem letzten Heimspiel des Jahres stellt der SV Uedesheim seinen Königstransfer vor. Ab Januar wird Maurice Girke für den Bezirksligisten auf Torejagd gehen. Der 30-jährige kommt vom Landesligisten DJK Gnadental, für den er in der laufenden Saison erst acht Mal im Einsatz war. Der ober- und landesligaerfahrene Flügelspieler wechselte 2021 zur DJK in die Bezirksliga und war in der abgelaufenen Spielzeit mit 17 Treffern und 22 Vorlagen maßgeblich am Aufstieg in die Landesliga beteiligt. In Gnadental sammelte er in seinen viereinhalb Jahren 59 Tore und 83 Vorlagen. „Bei unseren Wintertransfers ist es uns wichtig, dass sie uns sofort weiterhelfen. Maurice hat im Kreis über viele Jahre hinweg überzeugen können. Für uns ist sein Transfer ein Glücksgriff“, verkündete SVÜ-Coach Oliver Seibert.

Die Neusser gingen mit drei Flügelspielern in die zweite Bezirksligasaison nach dem Aufstieg. Nun ist auch diese Position wieder doppelt besetzt. Girke soll den vereinsinternen Konkurrenzkampf beleben, nachdem die Uedesheimer in der Hinrunde von zahlreichen Ausfällen geplagt war. „Er ist vielseitig einsetzbar. Auch auf der Achterposition kann er uns weiterbringen. Auch für unsere Trainingsqualität wird er eine große Bereicherung sein. Er hat in Gnadental jede Saison zuverlässig Torbeteiligungen sammeln können“, lobt Seibert den flinken Angreifer.

Der SV Uedesheim konnte zudem bereits einen weiteren Wintertransfer an Land ziehen: Mittelstürmer Zerkija Cerkini kommt vom FC Bosporus aus der Düsseldorfer Kreisliga A, wo er in der vergangenen Saison mit 16 Saisontreffern auf sich aufmerksam machte. „Er ist ein klassischer Strafraumstürmer und ist körperlich gut mit unserem Stammstürmer Felix Frason zu vergleichen. Als junger Spieler hat er noch viel Entwicklungspotenzial“, sagt Seibert.

Gürpinar wieder beschwerdefrei

Der erste Winterabgang des SV Uedesheim steht ebenfalls schon fest: Aufstiegstorhüter Sebastian Lopez wechselt innerhalb der Liga zum VdS Nievenheim, der in dieser Saison aufgrund einiger Verletzungen bereits sechs Torhüter einsetzte. „Lopi ist ein sehr verdienter Spieler, weshalb es sehr schade ist, dass er den Verein verlässt. Aber genau deshalb wollten wir seinem Wechselwunsch nicht im Wege stehen und ihm die Möglichkeit geben, noch mal Stammtorhüter zu sein“, erklärt Seibert.

Die Freigabe von Lopez war nur möglich, weil Stammtorhüter Burak Gürpinar nach einer hartnäckigen Verletzung in der vergangenen Saison nun problemlos alle 15 Ligapartien beschreiten konnten. „Wenn ich über Burak spreche, muss ich auch automatisch unseren Physio Daniel Thiel erwähnen. Dank ihm ist Burak wieder topfit. Er ist bei jedem Training und jedem Spiel dabei und steht den Jungs auch außerhalb des Platzes zu Seite. Wir sind ihm zu großen Dank verpflichtet“, betont der Coach.

Im Heimspiel am Sonntag (Anstoß 14 Uhr) gegen den CfR Links und auch eine Woche später in Benrath kann Seibert noch nicht auf seine Neuzugänge zurückgreifen. Seine Mannschaft steht aktuell mit 17 Zählern auf dem elften Tabellenrang, vier Punkte vor dem Relegationsrang. Der CfR liegt drei Zähler hinter dem SVÜ, weshalb die Partie richtungweisend werden könnte. „Wir können mit unserer Hinrunde insgesamt sehr zufrieden sein. Ein Sieg am Sonntag würde uns über die Weihnachtszeit aber nochmal mehr Ruhe bringen“, findet Seibert.