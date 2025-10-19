 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Wahnsinnsspiel in Uedesheim.
Wahnsinnsspiel in Uedesheim. – Foto: Christian Haas

Uedesheim gewinnt Spektakel, Eller vor Bilk, Links geht unter

Bezirksliga Niederrhein 1: Der SV Uedesheim gewinnt 7:5 gegen den TSV Meerbusch, der TSV Eller führt die Liga vor Sparta Bilk an. MSV Düsseldorf und SG Benrath-Hassels gewinnen, Nieveheim spielt 4:4 und CfR Links kassiert ein 0:6.

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 1
Ratingen 04/19 U23 II
Eller 04
SG Benrath
TV Kalkum

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: Der SV Uedesheim gewinnt 7:5 gegen den TSV Meerbusch, der TSV Eller führt die Liga vor Sparta Bilk an. MSV Düsseldorf und SG Benrath-Hassels gewinnen, Nieveheim spielt 4:4 und CfR Links kassiert ein 0:6. So lief Spieltag 10:

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 1

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99
1
0
Abpfiff

In einem intensiven Stadtduell setzte sich die DJK Sparta Bilk knapp, aber verdient mit 1:0 gegen den DSC 99 Düsseldorf durch. In der Schlussphase entschied Joker Marco Meyer in der 87. Minute die Partie zugunsten der Bilker.

Heute, 15:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
CfR Links Düsseldorf
CfR Links DüsseldorfCfR Links
6
0
Abpfiff
Eine Machtdemonstration des SVG Neuss-Weissenberg: Gleich sechs verschiedene Offensivaktionen führten zum klaren 6:0 gegen den CfR Links Düsseldorf. Paul Winkelmann (45., 65.) und Antonio Primorac (55., 68.) schnürten jeweils Doppelpack, Dennis Brune (66.) und Tom-Benjamin Seidel (84.) legten nach.

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
0
5
Abpfiff
Eine klare Angelegenheit: Die SG Benrath-Hassels ließ dem 1. FC Grevenbroich-Süd keine Chance und siegte souverän mit 5:0. Zwei Eigentore und Treffer von Benjamin Prah (59., Elfmeter), Ajdin Koco (72.) sowie Alan Santos Passos (90.) besiegelten das Debakel für Süd. Benrath bleibt Dritter.

Heute, 15:30 Uhr
VdS 1920 Nievenheim
VdS 1920 NievenheimNievenheim
SV Hösel
SV HöselSV Hösel
4
4
Abpfiff
Ein wildes 4:4 zwischen dem VdS Nievenheim und dem SV Hösel begeisterte die Zuschauer. Nach 17 Minuten führte Hösel 2:0, doch Nievenheim kämpfte sich durch Tore von Jan-Luca von Zons, Roberto Grillo und Marcus Buchen zurück. In der Nachspielzeit rettete Dominik Schillings (90.+5) das Remis – nachdem Sebastian Höfig (87.) Hösel zuvor wieder in Führung gebracht hatte.

Heute, 15:00 Uhr
SV Uedesheim
SV UedesheimUedesheim
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. II
7
5
Ein spektakuläres Torfestival boten der SV Uedesheim und der TSV Meerbusch II. Beide Teams lieferten sich ein offenes Schlagabtausch-Spektakel, bei dem besonders Gabriel August und Felix Frason glänzten – beide trafen je dreimal. Nach zwischenzeitlichem 3:4-Rückstand drehte Uedesheim die Partie erneut und gewann am Ende 7:5. Florian Hillebrand (84.) setzte den Schlusspunkt in einem denkwürdigen Spiel. Meerbusch II bleibt damit sieglos, was vor allem für Leon Prinz bitter ist, denn er traf viermal.

Heute, 15:30 Uhr
Lohausener SV
Lohausener SVLohausen
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
1
2
Abpfiff
Der TSV Bayer Dormagen entschied ein enges Duell beim Lohausener SV mit 2:1 für sich. Nach dem Rückstand drehte Dormagen durch Treffer von Niclas Kuypers (65.) und Michael Hausdörfer (77.) das Spiel.

Heute, 15:30 Uhr
Rhenania Hochdahl
Rhenania HochdahlRhenania H.
MSV Düsseldorf
MSV DüsseldorfMSV Düsseld.
2
4
Abpfiff
Der MSV Düsseldorf drehte nach Rückstand die Partie bei Rhenania Hochdahl. Nach dem 1:0 durch Oliver Krizanovic (45.) konterte der MSV mit Treffern von Shohei Yamashita (58.), Anas El Morabiti (65., 68.) und Sinan Kurt (74.). Erneut Krizanovic (80.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik. Die Gäste zeigten eine kaltschnäuzige zweite Halbzeit.

Heute, 15:30 Uhr
TV Kalkum-Wittlaer
TV Kalkum-WittlaerTV Kalkum
TSV Eller 04
TSV Eller 04Eller 04
1
2
Abpfiff
Der TSV Eller 04 setzte sich knapp mit 2:1 beim TV Kalkum-Wittlaer durch. Beide Teams lieferten sich eine umkämpfte Begegnung, in der die Gäste den entscheidenden Tick gefährlicher waren.

Heute, 15:00 Uhr
ASV Mettmann
ASV MettmannASV Mettmann
Ratingen 04/19 U23
Ratingen 04/19 U23Ratingen 04/19 U23 II
2
0
Abpfiff
Der ASV Mettmann bleibt weiter stark. Gegen die U23 von Ratingen 04/19 traf Umut Demir (39.) zur Führung, ehe Ahmet Kizilisik (81.) spät den Deckel draufmachte.

____

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
So., 26.10.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - TV Kalkum-Wittlaer
So., 26.10.25 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - ASV Mettmann
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Bayer Dormagen - SV Uedesheim
So., 26.10.25 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Sparta Bilk
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Eller 04 - Rhenania Hochdahl
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV Hösel - TSV Meerbusch II
So., 26.10.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - Lohausener SV
So., 26.10.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - 1. FC Grevenbroich-Süd
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels - SVG Neuss-Weissenberg

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg - VdS 1920 Nievenheim
So., 02.11.25 15:00 Uhr DJK Sparta Bilk - SG Benrath-Hassels
So., 02.11.25 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd - SV Hösel
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Uedesheim - MSV Düsseldorf
So., 02.11.25 15:00 Uhr ASV Mettmann - CfR Links Düsseldorf
So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - TSV Bayer Dormagen
So., 02.11.25 15:30 Uhr Lohausener SV - TSV Eller 04
So., 02.11.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Ratingen 04/19 U23 II
So., 02.11.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - DSC 99 Düsseldorf

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 1!

Aufrufe: 019.10.2025, 18:38 Uhr
André NückelAutor