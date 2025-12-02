Uedems Sportplatz soll neue Umkleiden bekommen

Es ist eine den Haushalt erheblich belastende Summe, stellte im Bauausschuss der Gemeinde Uedem nicht nur die FDP-Fraktion fest. Rund eine halbe Million Euro sind für den Ausbau der Umkleiden am Sportzentrum vorgesehen. Die Summe soll in den Haushalt eingestellt werden mit dem Ziel, den Umbau im Jahr 2027 anzugehen. Der Bürgermeister hofft auf eine erhebliche Landesförderung.
Ein Problem derzeit: Behinderten, insbesondere Rollstuhlfahrern, kann kein für sie geeignetes WC angeboten werden. Das muss sich mit einer neuen Sanitäranlage ändern. Ein zweites, nicht mehr lange aufschiebbares Thema: Das Gebäude, unter dem sich auch eine Wohnung befindet, braucht ein neues Dach. Schon deshalb wäre es wohl mit dem Aufstellen einer Containeranlage, wie sie die FDP-Fraktion ins Gespräch brachte, nicht getan.
Dem Antrag des Uedemer Spielvereins auf Umbau oder Neubau der Umkleiden war im Jahr 2024 zunächst nicht entsprochen worden, eine Entwurfsplanung mit Kostenschätzung wurde inzwischen aber vorgenommen. Inwieweit nach dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ Fördermittel zu erzielen sind, muss noch geprüft werden.
Uedems Verwaltung spricht sich aufgrund der noch ausstehenden Planungen und Prüfungen der Fördermöglichkeiten dafür aus, eine Umsetzung der Pläne im Jahr 2027 vorzunehmen. Zunächst muss aber der Rat entscheiden, dessen Sitzung ist am 11. Dezember.