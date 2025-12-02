Uedems Sportplatz soll neue Umkleiden bekommen

Der Uedemer SV darf sich bald über Veränderungen seiner Sportanlage freuen. – Foto: Susanne Schmidt

Es ist eine den Haushalt erheblich belastende Summe, stellte im Bauausschuss der Gemeinde Uedem nicht nur die FDP-Fraktion fest. Rund eine halbe Million Euro sind für den Ausbau der Umkleiden am Sportzentrum vorgesehen. Die Summe soll in den Haushalt eingestellt werden mit dem Ziel, den Umbau im Jahr 2027 anzugehen. Der Bürgermeister hofft auf eine erhebliche Landesförderung.

Kein WC für Rollstuhlfahrer Ein Problem derzeit: Behinderten, insbesondere Rollstuhlfahrern, kann kein für sie geeignetes WC angeboten werden. Das muss sich mit einer neuen Sanitäranlage ändern. Ein zweites, nicht mehr lange aufschiebbares Thema: Das Gebäude, unter dem sich auch eine Wohnung befindet, braucht ein neues Dach. Schon deshalb wäre es wohl mit dem Aufstellen einer Containeranlage, wie sie die FDP-Fraktion ins Gespräch brachte, nicht getan.

Die Verwaltung hat zwei Varianten erarbeitet, die nun in den Fachausschüssen erörtert werden sollen. Für das rollstuhlfreundliche WC könnte ein Nebenraum im Untergeschoss, zu erreichen über eine Rampe von außen, umgebaut werden. Vier oder sogar fünf Umkleiden samt Sanitärräumen plus einen Schiedsrichterraum und einen Abstellraum können je nach Variante im Erdgeschoss des bestehenden Komplexes eingerichtet werden. Antrag wurde zunächst abgelehnt Dem Antrag des Uedemer Spielvereins auf Umbau oder Neubau der Umkleiden war im Jahr 2024 zunächst nicht entsprochen worden, eine Entwurfsplanung mit Kostenschätzung wurde inzwischen aber vorgenommen. Inwieweit nach dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ Fördermittel zu erzielen sind, muss noch geprüft werden.