Uedemer SV wieder Tabellenführer Viktoria Winnekendonk kassiert die erste Saisonniederlage.



Union Wetten – Uedemer SV 0:9 (0:6). Vor dem traditionellen Oktoberfest der Union am Samstagabend gab es einen Stimmungskiller gegen den Uedemer SV. Jonatan Erkis (2.), Tim Kerkmann (15., 20., 23.), Maik Hemmers (16., 34.), Nils Krey (47., 76) und Simon Trappe (69.) ließen den Gastgebern nicht den Hauch einer Chance. „Wir haben heute eine super Partie abgeliefert und sogar noch einige gute Chancen ausgelassen“, sagte USV-Trainer Martin Würzler.



Viktoria Winnekendonk – SV Walbeck 2:3 (1:1). Am 13. Spieltag hat es nun auch die Gastgeber erwischt, die erstmals in der laufenden Saison als Verlierer vom Feld mussten. Luca Hamaekers sorgte zwar für die Führung (11.), doch Nick Holla (38., 47.) und Fabian Krippahl (52.) drehten die Partie für Walbeck. Hamaekers zweiter Treffer (55.) war am Ende zu wenig. „Wir haben heute nicht so richtig in die Partie gefunden“, sagte Viktoria-Trainer Sven Kleuskens. „Unter dem Strich haben wir vielleicht etwas glücklich gewonnen. Aber das interessiert morgen niemand mehr“, so der Walbecker Coach André Birker.



TSV Weeze II – SV Veert 1:3 (0:1). Nico van Bergen brachte den Gast früh auf die Siegerstraße (3.). David Böhm (49.) und André Honnen (74.) legten in Halbzeit zwei nach. Den Ehrentreffer erzielte Daniel Heeks in Minute 89.



SG Kessel/Hommersum-Hassum – SV Nütterden 0:0. Auf schwer bespielbarem Rasen gab’s eine Nullnummer. „Wir waren zwar etwas überlegen, hatten aber am Ende auch Glück, als Kessel nur den Pfosten getroffen hat. Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung“, sagte Gäste-Trainer Joachim Böhmer. Ähnlich sah es Kessels Coach Thomas von Kuczkowski: „Ich denke, dass beide Mannschaften mit dem Punkt gut leben können.“



SV Herongen – Arminia Kapellen 2:2 (1:1). „Es war eine hektische Partie. Letztendlich ist die Punkteteilung verdient, weil der Gast seine Chancen nicht genutzt hat“, sagte He­rongens Spielertrainer Sebastian Tissen. „Wenn man den Ausgleich so spät bekommt, fühlt es sich immer wie eine Niederlage an“, sagte sein Gegenüber Marcel Lemmen. Paul Oymanns brachte den Gast zweimal in Führung (14., 60.). Justin Haak (45.) und Pascal Bially (90.) glichen jeweils aus.



Grün-Weiß Vernum – Sportfreunde Broekhuysen II 4:1 (2:0). Tim Hegmans (6.), Justin Regenhardt (14., 56.) und Andreas Duve (70.) trafen für die überlegenen Gastgeber, Nils Hannaleck gelang in Minute 90 der Ehrentreffer. „Das war ein verdienter und zu keinem Zeitpunkt gefährdeter Sieg“, sagte Vernums Co-Trainer Simon Eckl.



SGE Bedburg-Hau II – TSV Nieukerk 0:2 (0:1). „Bisher gab es für uns im Nordkreis ja nicht viel zu holen. Da freut uns der Dreier hier besonders. Das Team hat es auch gut gemacht und die sich bietenden Chancen konsequent genutzt“, sagte Nieukerks Trainer Wilfried Steeger nach dem Auswärtssieg bei der SGE Bedburg-Hau II. Skerdilaid Haxhimusa (29.) und Erdi Ezer (50.) trafen für den Gast, der sich mit der überzeugenden Vorstellung auf Platz fünf verbesserte.