Dreierpack von Tim Kerkmann. – Foto: Simon Trape

Uedemer SV steht vor dem Aufstieg Kreisliga A Kleve-Geldern: Der Tabellenzweite gewinnt 5:2 in Sevelen und freut sich über eine Sensation.

A-Ligist Uedemer SV hat am Freitagabend einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga gemacht. Fünf Spieltage vor Saisonende ist die sofortige Rückkehr für den Tabellenzweiten in greifbare Nähe gerückt. Der Grund dafür ist nicht nur der 5:2 (1:2)-Auswärtssieg beim SV Sevelen. „Natürlich wollen wir den Aufstiegsplatz jetzt bis zum Schluss verteidigen. Alles andere würde uns sowieso niemand glauben“, sagte Uedems Trainer Martin Würzler.

Rausch im zweiten Durchgang Kurz vor dem Pausenpfiff hatte der Uedemer SV das typische Glück einer Mannschaft auf seiner Seite, die oben in der Tabelle zu finden ist. Der Heber, mit dem Jonas van den Heuvel den Sevelener Keeper Colin Rusch zum Anschlusstreffer überwand, war zwar schön anzusehen, wahrscheinlich aber regelwidrig. Sevelens Trainer Fabian Maas legte sich fest: „Das war ein Abseitstor. Aber in unserer Liga ist das nun einmal so, weil kein Gespann an der Linie steht.“ Bei aller Verärgerung über diese Szene lobte er seine Mannschaft: „In Durchgang eins haben wir richtig guten Fußball gespielt.“