Uedemer SV spielt Katz und Maus

Der Uedemer SV hat mit einem 5:0 (4:0) gegen den SV Issum seine Ambitionen im Kampf um die Meisterschaft in der Kreisliga A Kleve/Geldern unterstrichen. Dabei musste der Titelaspirant zunächst einmal einen Schreckmoment überstehen, als der Issumer Ben Bongartz nur den Pfosten traf.

Doch anschließend hatte der favorisierte Gastgeber das Geschehen unter Kontrolle. Nach Vorlage von Tom Ebbing war nach zehn Minuten der Uedemer Torjäger Maik Hemmers zum 1:0 zur Stelle. „Ab diesem Zeitpunkt lief bei uns überhaupt nichts mehr zusammen, es sah so aus, als wenn der Mannschaft der Stecker gezogen worden wäre“, sagte Issums Trainer Thorsten Fronhoffs. „Das war in der ersten Halbzeit von uns eine absolute Frechheit, so haben wir in der Kreisliga A nichts zu suchen.“

Fronhoffs musste zuschauen, wie der Uedemer SV seine Mannschaft mehr oder weniger in Grund und Boden spielte. Aus rund 18 Metern verwandelte Philipp Starbatty einen direkten Freistoß zum 2:0 – der Ball schlug im Torwarteck ein (18.). Der Gastgeber blieb am Drücker.

Uedem schraubt das Ergebnis hoch

Nach einem Eckball von der rechten Seite war Uedems Spielertrainer Peter Janßen zur Stelle, der per Kopf das dritte Tor seiner Mannschaft erzielte (29.). Die Issumer Gegenwehr blieb weiterhin mehr als dürftig. In der eigenen Hälfte umdribbelte Peter Jansen einen Issumer Stürmer und flankte auf Till Bienemann. Dieser legte den Ball noch einmal quer auf Leon Schuler – schon stand’s 4:0 (32.).

„In der Kabine haben wir uns fest vorgenommen, den Fokus weiter hochzuhalten und nachzulegen“, sagte Janßen nach der Partie. Doch sein Team schaltete in Durchgang zwei mehr als nur einen Gang zurück, das Spiel verflachte. Zumal auch die Gäste lediglich darum bemüht waren, die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten. Den Treffer zum 5:0-Endstand erzielte Nils Krey (69.).

„Am Ende sind wir mit dem Ergebnis, aber nicht mit dem Spielverlauf zufrieden. Wir hatten uns mehr in Halbzeit zwei vorgenommen“, sagte Janßen. „Elf Gegentore in drei Spielen – das kann nicht unser Anspruch sein. Da fehlen mir schlicht und einfach die Worte“, so Fronhoffs.