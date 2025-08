Uedemer SV sorgt für ganz viel Spaß

Aber ganz nebenbei möchten die Schwarz-Gelben selbstverständlich nicht nur für gute Unterhaltung auf dem Sportplatz sorgen, sondern nach Möglichkeit auch Erfolge feiern. Schon in der abgelaufenen Saison hatte es lange Zeit ganz danach ausgesehen, als solle der Uedemer SV die sofortige Rückkehr in die Bezirksliga schaffen.

Die junge Mannschaft kassierte erst am 22. Spieltag ihre erste Saisonniederlage (1:3 gegen Viktoria Winnekendonk), musste anschließend noch den einen oder anderen Dämpfer hinnehmen und landete in der Endabrechnung auf Rang vier.

Zum Schluss zwar ärgerlich. Aber eigentlich hatte das Team mit dieser Platzierung die vereinsinternen Erwartungen übertroffen. „Nach dem Abstieg haben wir elf A-Junioren integriert. Im Vorfeld hatten wir nicht damit gerechnet, dass das so gut funktioniert. In der Endphase hat uns zwar in den entscheidenden Partien die nötige Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Trotzdem ist die Saison viel besser gelaufen, als wir es uns vorher ausgemalt hatten“, sagt Janßen.

Lob an vielen Stellen

Und natürlich wollen Trainer und Mannschaft an die gezeigten Leistungen anknüpfen. Es gibt nicht wenige Vereine aus der Nachbarschaft, die dem Dorfklub die Daumen drücken. „Es ist schon bemerkenswert, welch gute Jugendarbeit in Uedem geleistet wird. So etwas sollte dann auch sportlich belohnt werden“, sagt beispielsweise Marcel te Nyenhuis, Trainer des Bezirksligisten DJK Twisteden, dessen Mannschaft in einem Testspiel in Uedem mit 4:5 das Nachsehen hatte.

Zuvor hatte der A-Ligist bereits mit einem 2:2 gegen den 1. FC Kleve für Aufsehen gesorgt. „Dieses Spiel war für einen Großteil meiner Mannschaft ein Highlight. So oft spielt man schließlich nicht gegen einen Oberligisten. Wenn dann auch noch ein überraschendes Ergebnis gelingt, beflügelt das zusätzlich“, so Janßen.

Insgesamt ist der Trainer mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. „Resultate interessieren mich nur am Rande. Entscheidend ist die Tatsache, dass die Mannschaft einen guten Eindruck hinterlässt. Noch fehlen ein wenig Kraft und Ausdauer, aber wir haben ja auch noch etwas Zeit“, sagt er.

Natürlich ist den Uedemer Verantwortlichen nicht verborgen geblieben, dass die Konkurrenz in der A-Liga Kleve/Geldern den USV bereits aufs Favoritenschild gehoben hat. Janßen und sein Assistent Christopher Dombeck reagieren darauf ganz gelassen. „Der Kern der Truppe ist sehr jung, die meisten Spieler stehen am Anfang ihrer Laufbahn. Deshalb kommt es in erster Linie darauf an, dass die Mannschaft in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt nach vorne macht“, sagt Janßen und verzichtet darauf, ein konkretes Ziel zu nennen.