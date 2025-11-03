Uedemer SV schlägt den 1. FC Kleve II

Der 1. FC Kleve II muss in der Kreisliga A Kleve/Geldern weiter auf den sechsten Saisonsieg warten. Gegen den Uedemer SV, mit dem FC-Coach Christian „Theo“ Klunder eine längere Vergangenheit als erfolgreicher Trainer verbindet, setzte es eine verdiente 2:5 (1:0)-Heimniederlage. Damit stehen die Klever weiter mit 15 Punkten auf Platz neun.
Die Top drei der Liga hielten sich derweil alle schadlos. Tabellenführer Siegfried Materborn siegte 1:0 gegen den SV Walbeck, Verfolger FC Aldekerk hatte bereits am Freitag Alemannia Pfalzdorf mit 4:3 bezwungen und Viktoria Winnekendonk fertigte den SV Veert mit 4:1 ab. Der USV bleibt mit nun 24 Punkten weiter Tabellenvierter.
In Kleve bestimmten zunächst die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz. Sie stellten die Räume geschickt zu und unterbanden so durch viel Laufarbeit das Aufbauspiel der Gäste. Dennoch hatte der USV durch einen Kopfball von Maik Hemmers die erste gute Tormöglichkeit der Partie, doch der Ball segelte übers Tor.
Die Gastgeber sorgten in der Folge für viel Druck, allerdings sorgte ein nicht unumstrittener Elfmeterpfiff für die Chance zur Führung. USV-Keeper Till Hinckers soll offenbar Shallom Mike zu Fall gebracht haben. Kosovar Demiri waren die Diskussionen egal. Er hämmerte den Elfmeter in die linke untere Ecke und erzielte damit sein achtes Saisontor.