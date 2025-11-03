Der Uedemer SV hat drei Zähler eingefahren. – Foto: Susanne Schmidt

Uedemer SV schlägt den 1. FC Kleve II In der Kreisliga A Kleve/Geldern gelingt dem USV ein klarer Auswärtssieg. Dabei geht der Gastgeber sogar zweimal in Führung. Reaktionen zum Spiel.

Der 1. FC Kleve II muss in der Kreisliga A Kleve/Geldern weiter auf den sechsten Saisonsieg warten. Gegen den Uedemer SV, mit dem FC-Coach Christian „Theo“ Klunder eine längere Vergangenheit als erfolgreicher Trainer verbindet, setzte es eine verdiente 2:5 (1:0)-Heimniederlage. Damit stehen die Klever weiter mit 15 Punkten auf Platz neun.

Top-Drei mit perfektem Wochenende Die Top drei der Liga hielten sich derweil alle schadlos. Tabellenführer Siegfried Materborn siegte 1:0 gegen den SV Walbeck, Verfolger FC Aldekerk hatte bereits am Freitag Alemannia Pfalzdorf mit 4:3 bezwungen und Viktoria Winnekendonk fertigte den SV Veert mit 4:1 ab. Der USV bleibt mit nun 24 Punkten weiter Tabellenvierter.

Gestern, 15:30 Uhr 1. FC Kleve 1. FC Kleve II Uedemer SV Uedemer SV 2 5 Abpfiff In Kleve bestimmten zunächst die Gastgeber das Geschehen auf dem Platz. Sie stellten die Räume geschickt zu und unterbanden so durch viel Laufarbeit das Aufbauspiel der Gäste. Dennoch hatte der USV durch einen Kopfball von Maik Hemmers die erste gute Tormöglichkeit der Partie, doch der Ball segelte übers Tor.