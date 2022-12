Uedemer SV kassiert Ausgleich in Unterzahl Kreisliga A Kleve-Geldern: Uedemer SV übernimmt die Spitzenposition.

Der Uedemer SV hat zwar am Donnerstagabend mit dem 1:1 (1:0) beim SC Auwel-Holt vorübergehend wieder die Tabellenführung in der Kreisliga A Kleve-Geldern übernommen, doch unter dem Strich zwei Punkte im Kampf um einen der beiden Aufstiegsplätze eingebüßt. Die Gäste bestimmten zu Beginn die Partie und gingen in der 29. Minute durch Maik Hemmers verdient in Führung.