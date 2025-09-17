 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Spielertrainer Peter Janßen trifft für den USV.
Spielertrainer Peter Janßen trifft für den USV. – Foto: Simon Trappe

Uedemer SV kann Pleite gegen Pfalzdorf II verhindern

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II führt zweimal beim Uedemer SV, doch der Tabellenzweite verhindert die Niederlage.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Kleve/GE
1. FC Kleve II
TSV WaWa
Materborn
Sevelen

Kreisliga A Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf II holt beim Tabellenzweiten Uedemer SV einen Punkt.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kleve-Geldern

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Kleve-Geldern

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Heute, 20:00 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
2
2
Abpfiff
Ein abwechslungsreiches Spiel lieferten sich der Uedemer SV und Alemannia Pfalzdorf II, das am Ende mit einem 2:2-Unentschieden endete. Schon früh gingen die Gäste in Führung, als Joel Maximilian Piskurek in der 4. Minute traf. Doch der USV antwortete: Philipp Starbatty erzielte in der 32. Minute den Ausgleich, jedoch stellte Nils Schotten (40.) auf 2:1 für Pfalzdorf. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den erneuten Ausgleich und wurden in der 63. Minute belohnt, als Spielertrainer Peter Janßen das 2:2 erzielte. Pfalzdorf II punktet zum zweiten Mal in Folge an einem Mittwoch, für Uedem ist das Remis gegen den Aufsteiger allerdings zu wenig.

Uedemer SV – Alemannia Pfalzdorf II 2:2
Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels (58. Simon Trappe), Jonas van den Heuvel, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (70. Levin Terlinden), Tim Kerkmann (75. Christopher Paessens), Philipp Starbatty (80. Matthias van Gemmeren) - Trainer: Peter Janßen
Alemannia Pfalzdorf II: Cedric Kamps, Jonathan Helm, Tom Hölscher, Jonas Schotten (85. Lasse van de Loo), Nils Schotten (70. Jonas Neeff), Moritz Geerissen, Niklas Hoffmann, Jannik Lommen, Lennart Helm, Tim Janssen (88. Finn Jakob Kösters), Joel Maximilian Piskurek (70. Nelio Pliestermann) - Trainer: Christian Offermanns
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Joel Maximilian Piskurek (4.), 1:1 Philipp Starbatty (32.), 1:2 Nils Schotten (40.), 2:2 Peter Janßen (63.)

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Veert
SV VeertSV Veert
20:00
Spieltext Nütterden - SV Veert

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
20:00
Spieltext Wissel - TSV WaWa

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00
Spieltext Aldekerk - SV Walbeck

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Issum
SV IssumSV Issum
15:00
Spieltext TSV Nieukerk - SV Issum

So., 21.09.2025, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
13:00live
Spieltext SGE B.-Hau II - 1. FC Kleve II

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
15:30
Spieltext Sevelen - SV WiDo

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
15:30live
Spieltext Vernum - Materborn

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 017.9.2025, 23:16 Uhr
André NückelAutor