Uedemer SV holt Big Points im Rennen um den Aufstieg

Wichtige Punkte für den Uedemer SV – Foto: Susanne Schmidt

Im Topspiel der Kreisliga A Kleve/Geldern hat sich der Uedemer SV verdient mit 2:1 (1:0) gegen den FC Aldekerk durchgesetzt. Durch diesen Erfolg zogen die Gastgeber in der Tabelle mit nun 52 Punkten am FCA vorbei. Punktgleich mit Viktoria Winnekendonk, die einen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kleve II feierte, liegen die beiden Mannschaften nach wie vor sechs Zähler hinter dem Tabellenführer Siegfried Materborn, der sich mit 3:0 schadlos gegen das Tabellenschlusslicht SGE Bedburg-Hau II hielt. Der Aufstiegskampf bleibt also extrem spannend. Die Partie auf dem Uedemer Kunstrasenplatz hätte aber mehr als die nur rund 120 Zuschauer verdient gehabt.