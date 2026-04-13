Uedemer SV holt Big Points im Rennen um den Aufstieg

Im Topspiel der Kreisliga A Kleve/Geldern hat sich der Uedemer SV verdient mit 2:1 (1:0) gegen den FC Aldekerk durchgesetzt. Durch diesen Erfolg zogen die Gastgeber in der Tabelle mit nun 52 Punkten am FCA vorbei. Punktgleich mit Viktoria Winnekendonk, die einen 3:1-Sieg gegen den 1. FC Kleve II feierte, liegen die beiden Mannschaften nach wie vor sechs Zähler hinter dem Tabellenführer Siegfried Materborn, der sich mit 3:0 schadlos gegen das Tabellenschlusslicht SGE Bedburg-Hau II hielt. Der Aufstiegskampf bleibt also extrem spannend. Die Partie auf dem Uedemer Kunstrasenplatz hätte aber mehr als die nur rund 120 Zuschauer verdient gehabt.
Denn beide Mannschaften lieferten sich eine abwechslungsreiche Partie. Der FC Aldekerk startete besser und hinderte den USV immer wieder erfolgreich an einem konstruktiven Spielaufbau, ohne jedoch die Ballgewinne in klare Torchancen ummünzen zu können. In dieser Sturm- und Drangphase fiel dann die zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Führung der Uedemer.
Nach einer sehenswerten Kombination aus dem Mittelfeld heraus wurde Leon Schuler mit einem Pass in die Schnittstelle freigespielt. Der Uedemer Stürmer vollendete die Möglichkeit mit einem Flachschuss ins lange Eck (19.) zum 1:0. In der Folge bestimmten die Gastgeber die Partie. Jedoch zeigte Aldekerks Keeper Lukas Schickel eine Glanzvorstellung und entschärfte gleich mehrmals Schüsse der Uedemer. Der USV stand sich kurz vor dem Seitenwechsel dann im gegnerischen Fünfmeterraum selbst im Weg und schaffte keinen konsequenten Abschluss mehr.
Nach der Pause machte zunächst der FC Aldekerk mehr Druck und hatte durch einen Heber von Lennart Nagel nach 49 Minuten die Chance zum Ausgleich. Doch danach übernahm der USV wieder das Spiel. Zwischen der 53. und 60. Minute vergaben die Uedemer gleich vier hochkarätige Chancen zur Führung. Und dies rächte sich dann nach 65 Minuten.
Nach einem Eckball war Aldekerks Jimmy Altgen zur Stelle und traf zum schmeichelhaften 1:1-Ausgleich. Doch nur 60 Sekunden später schlug der Gastgeber erneut durch Leon Schuler mit seinem 16. Saisontreffer zur erneuten Führung zurück. Und die Uedemer vergaben in der Folge noch weitere gute Chancen, ohne jedoch dafür noch bestraft zu werden.
„Das war eine verdiente Niederlage, wir haben Glück, dass sie nur mit einem Tor Unterschied ausgefallen ist. Das war von uns viel zu wenig“, sagte Aldekerks Trainer Mark Kersjes, der sich als fairer Verlierer zeigte. Uedems Spielertrainer Peter Janßen resümierte: „Bis auf die Chancenverwertung war das eine richtig gute Leistung der Mannschaft. Wir haben die Partie bis auf die Anfangsphase spielerisch bestimmt und am Ende auch verdient gewonnen.“