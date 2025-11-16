Uedemer SV gewinnt Neun-Tore-Spektakel, Veert sendet Lebenszeichen

Der Uedemer SV führt zwischenzeitlich mit 4:0 beim Tabellenführer Siegfried Materborn und setzt sich schließlich in einem spektakulären Schlagabtausch mit 5:4 durch. Der SV Veert baut den Rückstand aufs rettende Ufer weiter ab – ein 4:0-Sieg beim SV Walbeck bringt den Aufsteiger auf drei Punkte heran. Auch das Tabellenschlusslicht SGE Bedburg-Hau II kann punkten. Das war der 14. Spieltag!
15. Spieltag
Mi., 26.11.25 20:00 Uhr SV WiDo - Wissel
Fr., 28.11.25 20:00 Uhr SGE B.-Hau II - Pfalzdorf II
So., 30.11.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - 1. FC Kleve II
So., 30.11.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Walbeck
So., 30.11.25 15:30 Uhr Nütterden - Sevelen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Issum - Materborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Veert - TSV WaWa
So., 30.11.25 16:00 Uhr Aldekerk - Vernum
16. Spieltag
Sa., 22.11.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - SV WiDo
Do., 04.12.25 20:00 Uhr Nütterden - SGE B.-Hau II
Fr., 05.12.25 19:30 Uhr SV Issum - SV Walbeck
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr Aldekerk - Sevelen
Sa., 06.12.25 16:30 Uhr Pfalzdorf II - 1. FC Kleve II
So., 07.12.25 14:15 Uhr Wissel - Materborn
So., 07.12.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Veert
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vernum - TSV WaWa