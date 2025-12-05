Uedemer SV fertigt Sturm Wissel im Kreispokal ab

In der dritten Runde des Kreispokals Kleve/Geldern kam es für den BV Sturm Wissel ganz dicke. Im Spiel beim Uedemer SV kassierte das Team eine heftige 0:11 (0:6)-Klatsche – und stand schon in den ersten 45 Minuten auf verlorenem Posten. Was war da nur los?

Sicherlich hatte der USV die etwas bessere Ausgangslage. In der Kreisliga A Kleve/Geldern belegt das Team den vierten Platz (30 Punkte). Die Wisseler stehen „nur“ auf Rang zehn (18). Aber das war im Kreispokal-Duell überhaupt nicht ausschlaggebend. Auch die Tatsache, dass die Wisseler nur mit drei Ersatzspielern nach Uedem fahren konnten und erhebliche Personalnot hatten, wollte Spielertrainer Robin Deckers nicht gelten lassen.

„Das war ganz einfach ein Drecksspiel. Wenn man so auftritt, darf man sich nicht wundern, dass man einen auf den Sack bekommt“, sagte er. „Die Trainingsbeteiligung ist momentan extrem niedrig. Das hat sich im Pokalspiel gezeigt. Trotzdem: So darf man nicht auftreten“, sagte Deckers, der selbst noch einige Minuten spielen musste, obwohl er nach einem Muskelfaserriss noch nicht fit ist. „Ich bin nur froh, dass die Winterpause bald anfängt.“

Bereits nach dem 0:1 durch den Uedemer Simon Trappe (15.) gingen bei den Wisselern die Köpfe nach unten. Deckers sprach sogar davon, dass sich seine Spieler zu diesem Zeitpunkt schon aufgegeben hätten.

Das spielte dem Uedemer SV natürlich in die Karten. „Das war schon eine eindeutige Sache“, sagte Christopher Dombek, der den USV gemeinsam mit Peter Janßen trainiert. Die ersten zehn Minuten seien noch ausgeglichen gewesen, danach startete sein Team aber durch. „Wir haben die Räume gut genutzt. Wir haben auch nie nachgelassen, die Jungs wollten immer mehr. Zur Halbzeitpause hätten wir noch höher führen können“, sagte der Coach

Die weiteren zehn Treffer für den Uedemer SV erzielten Till Bienemann (16., 45., 71.), Levin Terlinden (17.), Philipp Starbatty (34., 42., 54.), Matti Kuypers (69.), Leon Schuler (80.) und Tim Kerkmann (88.).