Uedemer SV büßt Tabellenspitze ein Kreisliga A: Aufstiegsaspirant müht sich zu einem 1:1 gegen den TSV Nieukerk.

Aus der erhofften Herbstmeisterschaft ist nichts geworden. Der Uedemer SV kam in der Kreisliga A Kleve/Geldern am Freitagabend in seinem Heimspiel gegen den TSV Nieukerk nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und büßte zum Abschluss der Hinrunde die Tabellenführung an den SV Sevelen ein, der mit dem 7:1 gegen Schlusslicht TSV Weeze II seine Pflicht erfüllte.

Unter dem Strich ging die Punkteteilung vollkommen in Ordnung. Der Uedemer SV und der TSV Nieukerk begannen die Partie unter Flutlicht zurückhaltend. Sicherheit war auf beiden Seiten Trumpf. So spielte sich das Geschehen zunächst in erster Linie zwischen den Strafräumen ab. Doch dann legte zuerst der Gast seine Zurückhaltung ab und gestaltete die Partie offensiver. Erdi Ezer versuchte es gleich zweimal aus der zweiten Reihe. Der TSV gab in dieser Phase den Ton an, war spielerisch das bessere Team.

Ein richtiger Höhepunkt

Beim Uedemer SV waren gelungene Kombinationen dagegen Mangelware. Erst in der 35. Minute hatte USV-Angreifer Tim Kerkmann nach einem Eckball die große Chance zur Führung. Doch er verfehlte den Ball frei stehend am langen Pfosten kurz vor der Torlinie. Danach versäumten es die Gäste, zwei sehenswerte Angriffe, bei denen die Uedemer Hintermannschaft nicht gut aussah, in Tore umzumünzen. Der Treffer fiel dann auf der anderen Seite. Nach einem klaren Foul von TSV-Keeper Yannik Diepers im Strafraum an Jonas van den Heuvel verwandelte Hauke Riddermann den fälligen Strafstoß zur schmeichelhaften 1:0-Pausenführung (45.+1).